米人気俳優のジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんが死去したことが１１日（日本時間１２日）、死去した。故人のＳＮＳが家族によって更新され報告された。享年４８。

妻・キンバリーさんがヴァン・ダー・ビークさんのインスタグラムを共同投稿し「愛するジェームズ・デイヴィッド・ヴァン・ダー・ビークは今朝、安らかに永眠いたしました」と報告。ジェームズさんの写真を添え「彼は勇気と信仰と品格をもって最期の日々を迎えました。彼の願い、人類への愛、そして時間の尊さについて語るべきことは多くありますが、その日は必ず訪れます。今は、愛する夫、父、息子、兄弟、友人である彼をしのぶ間、静かなプライバシーを賜りますようお願い申し上げます」と記された。

死因については明らかにしていないが、ヴァン・ダー・ビークさんは２０２４年にステージ３の大腸がんであることを公表していた。

１９７７年３月８日生まれで米コネチカット州出身のヴァン・ダー・ビークさんは１６歳からオーディションを受け始め、オフ・ブロードウェーの舞台で研さんを積んできた。１９９８年の人気テレビシリーズ「ドーソンズ・クリーク」の主演メンバーの一人に抜てきされ、一躍スターとなった。