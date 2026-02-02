この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜか力が出ない…パフォーマンス低下の元凶「足首のズレ」とは｜競輪・郡司浩平も実感した身体の落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの専門チャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【足首が元凶】関節ズレと癒着で力が出ない身体が激変する瞬間【郡司浩平さん】」と題した動画を公開しました。今回はゲストに競輪のトップ選手、郡司浩平氏が登場。トレーニングで追い込んでも、なぜか上半身に力が入らないという悩みを抱える郡司氏の身体を、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が診断。一見すると関係なさそうな足首の関節のズレが、全身のパフォーマンスに影響を与えていることを解き明かします。



動画は、郡司氏へのインタビューから始まります。郡司氏は、年齢と共に身体のケアの重要性を感じており、特に肩甲骨や股関節といった関節の動きを意識したトレーニングに取り組んでいると語ります。身体に明確な痛みはないものの、年齢を重ねてもいい成績を収めるため、動きの質を高める必要性を感じている様子。そこで角田氏が筋力テストを実施すると、片腕に全く力が入らないという衝撃の結果が明らかになります。



角田氏によると、この力の入らなさの原因は腕ではなく、軸足となる反対側の足首にあるとのこと。長年の競技生活で蓄積された足首の関節のズレが、地面からのエネルギー伝達を阻害し、上半身のパワーをロスさせていると解説します。実際に角田氏が郡司氏の足首を施術すると、関節が正しい位置に戻る音が郡司氏の身体の中に鳴り響きました。



施術後に再度筋力テストを行うと、以前は力が入らなかった腕が嘘のようにしっかりと力を発揮できるように。郡司氏自身も「土台がしっかりしている感じがする」とその変化に驚きを隠せません。今回の動画は、アスリートだけでなく、身体のパフォーマンス向上を目指す全ての人にとって、自身の身体を見直すきっかけとなるかもしれません。