「名札を見て検索された」接客業の悲鳴…偽名勤務が当たり前になった世界の“意外なリアル”【作者に聞く】
芸名、ペンネーム、ネット上のハンドルネームと、本名以外の名前を使う場面は今の時代も多々ある。それがさらに進んで、本名を使うことが珍しい世界になったら――？ なまくらげさん(@rawjellyfish)が描いたオリジナル漫画『となりのあの子はビジネスネーム』は、日常のあらゆる場面で仮名を使い分けることが当たり前になった時代を描いた作品だ。 今回は、本作の舞台裏について作者のなまくらげさんに話を聞いた。
■レシートに本名、怖くない？
本作は、職場でも「ビジネスネーム」でやり取りする世界が舞台だ。主人公の青年・緒爪(おづめ)は、同僚の「須藤むにか」のことが気になっており、いつか本名で呼び合うような関係になりたいと夢想していた。しかし、ひょんなことから須藤の本名を知ってしまい――というストーリーが展開される。
現実でもプライバシー保護の観点から、名札に実名を表示しない企業が増えている。本作は、そうした「本名を使わない世界」にどこかリアリティを感じさせる。 なまくらげさんは、着想のきっかけについて次のように語る。 「『とあるコンビニでは店員がビジネスネームを使っている』という投稿をSNSで見かけたのが元になっています。考えてみれば、店員さんの本名がレシートに印字されてしまう今の状況には違和感があります。信頼性や責任などの観点から本名を出す意義もわかりますが、芸能人や漫画家のようにハンドルネームが主流になってもおもしろいかもな、と思い立ちました」
■「須藤むにか」に隠された意味
主人公の緒爪と、同僚の須藤さんは名前の使い方が両極端な二人だ。 「今回はページ数の関係であまり深く掘り下げられなかったのですが、仮名が当たり前になった世界であえて本名を使い続けている人物を出すことで、実名にも意義はあるかもしれないと思考の余地を残したかった狙いがあります」
ちなみに「須藤むにか」というビジネスネームには、ある秘密が隠されている。 「英語の『pseudonym(スードニム：仮名)』という言葉をそれらしく入れ替えたアナグラムです。いい感じにほんわかした名前になったので、かわいいもの好きな彼女もきっと気に入っていると思います」
■重要なのは「関係性」
本名にこだわりのない須藤さんが、緒爪くんの本名を呼ぶ場面が印象的だ。 本作で描きたかったテーマについて、なまくらげさんは「名前を一種のコミュニケーションツールと考えれば、重要なのは本名かどうかより、その名を呼ぶ関係性のほうではないか」と語る。
「もし今後、現実に名前に対する取り扱いに変化があったとしても、その背景にある関係性のほうを大事にしていきたいですね」
ネット社会において、名前とは何か、信頼とは何か。本作はそんな現代的な問いを投げかけてくれる。
取材協力：なまくらげ(@rawjellyfish)
