Soruleの新ラインが登場！Hearts2Hearts出演ビジュアル＆POPUPも開催

セルフヘアケアブランド「Sorule（ソルレ）」から、ダメージヘアをやわらかくツヤのある髪へ導く新ライン「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」が2026年7月23日（木）より全国発売されます。カラーや熱ダメージによるごわつきにアプローチし、とろんとした理想の髪へ導く注目の新シリーズです♡さらにブランドミューズ・Hearts2Heartsが登場する新ビジュアル公開や、先行販売を実施する期間限定POPUPも開催されます。

ダメージヘアをとろんとツヤ髪へ

新登場のシャインラインは、カラーやブリーチ、熱ダメージによって硬くなった髪に着目したダメージケアシリーズです。

シャンプーは髪のpHバランスを整える「酸バランスケア」で補修成分がなじみやすい状態へ導き、ごわつきを抑えながらなめらかな髪へ。

トリートメントはパールプロテインミックス（※1）を配合し、キューティクルを整えながらツヤとなめらかさを与えます。

ブランド共通のソフニング補修成分（※2）も配合され、髪内部までうるおいを届けます。

ソルレソフニングシャインシャンプー

価格：1,650円(税込)

ソルレソフニングシャイントリートメント

価格：1,760円(税込)

サシェ（シャンプー10mL＋トリートメント10g）

価格：220円(税込)

※1加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ウールキューティクルタンパク、（加水分解シルク／PGプロピルメチルシランジオール）クロスポリマー（すべて毛髪補修成分）、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、プルヌスインシチチア種子油（すべてヘアコンディショニング成分）

※2ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

ラルチザン パフューマーの限定コフレが登場♡夏の海辺を描く特別な香り

香りやPOPUPにも注目♡

シャインラインには、みずみずしいペアに紅茶やフローラルを重ねた「デイグローペアの香り」を採用。

さらに7月17日（金）～7月26日（日）の期間限定で東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にPOPUPストアがオープンします。

会場では新商品の先行販売に加え、ブランドミューズ・Hearts2Heartsの限定映像を上映。

SNSフォローや購入金額に応じてサシェや人生4カット風ステッカー、シャインデコキーホルダー、オリジナルオーガンジートートバッグなどのノベルティも用意されています。

※7月19日（日）はイベント開催のため終日休業です。

※ノベルティはお一人様1日1回限りです。

※特典はなくなり次第終了となります。

毎日のヘアケアをもっと心地よく

ダメージによるパサつきやごわつきに悩む方にぴったりのSorule新シャインライン。

補修とうるおいを両立し、とろんとやわらかなツヤ髪へ導いてくれる注目のシリーズです。

Hearts2Heartsが彩る世界観や期間限定POPUPも見逃せません♡全国発売に先駆けていち早く試したい方は、ぜひ日本橋のPOPUPにも足を運んでみてください。