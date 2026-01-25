NPB¤ÎÎò»Ë¤«¤éÌ¾Á°¤ò¾Ã¤·¤¿¶áÅ´¡Ä¤À¤¬¸À¤¨¤ë¡Ö¶áÅ´¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£³£¹¡¦ºÇ½ª²ó¡Û¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤¬¾Ã¤¨¤Æ£²£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¤Î¶áÅ´¾ÃÌÇ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éµå³¦¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ê¿À®¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¡¢£Î£Ð£Â¤È¤·¤Æ¤â¼èºà¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â¶áÅ´¤Î¾ÃÌÇ¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹çÊ»¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ£²Ê¸»ú¤ÇÊÒÉÕ¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ë·È¤ï¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶áÅ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¶áÅ´µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥íÌîµå¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿Í»ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡É½¸þ¤¤ÎÍý¶þ¤Ï¡¢µå³¦ºÆÊÔ¡¢·Ð±Ä¹çÍý²½¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤È¡¢¼ª¾ã¤ê¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤À¤¬Î¢Â¦¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â¤À¡£¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤«¼å¤¤¤«¤È¤ÏÊÌ¤Î¼´¤Ç¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëµåÃÄ¤Î±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾¡¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ¤Íè¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶áÅ´¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÈóÆü¾ï¤ò·üÌ¿¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Îµå³¦¤Ï¤Þ¤Àµð¿ÍÃæ¿´¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·Ð±ÄÆñ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£±£°µåÃÄ£±¥ê¡¼¥°À©¤È¤Ê¤ì¤Ðµð¿Í¤È¤Î¸ø¼°Àï¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£´ØÀ¾¤Ë¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Ø¤ÈÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ç¤µ¤¨´ØÀ¾¤Ë¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£±µåÃÄ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢£±¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢¶áÅ´¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹ë²÷¤Ç¿Í¾ðÌ£¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤ÊµåÃÄ¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Æ¤Þ¤¨¡×¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤½¤°¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¶áÅ´¤ÏÀÅ¤«¤Ë£Î£Ð£Â¤ÎÎò»Ë¤«¤éÌ¾Á°¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹çÊ»¤ÇµåÃÄ¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÅ´¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶áÅ´¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¢ÊÔÀ®¡¢¥¹¥«¥¦¥È¡¢³Æ»æ¤ÎÈÖµ¼Ô¡¢ÊüÁ÷³Æ¶É¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤ÎÌÌ¡¹¤¬µå³¦¤Î¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤±ä¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Æ¡¹¡Ê¤ª¤Î¤ª¤Î¡Ë¤¬¶áÅ´¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÅ´¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤Èº£¤Ç¤â¡Ö¶áÅ´¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤âÇ¯¤Ë£±ÅÙ¡¢¶áÅ´ºÇ¸å¤Î»Ø´ø´±¡¢ÍüÅÄ¾»¹§»á¤ÈºÇ¸å¤ÎµåÃÄÂåÉ½¡¦Â¹â·½Î¼»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤òÅö»þ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ç°Ï¤à²ñ¡ÖÍü¹â²ñ¡×¤¬Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¸µÍüÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¤Ç¸½ºß¤ÏÄÉ¼êÌç³Ø±¡ÂçÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Î²ÃÆ£Àµ¼ù»á¤¬¡¢¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¶áÅ´¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶áÅ´¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤Ïº£¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÅ´¤ÏÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ»Ë¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ç¹ë²÷¤ÊÊ¸²½¤Î¸ì¤êÉô¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¶áÅ´¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£