結婚したら夫婦で協力して暮らしていかなくてはいけません。それなのに「外で働く自分が偉い」「俺のお金だから」という考え方しかできないモラハラ夫もいるようで……？ 今回は、モラハラ夫が妻の財布から拝借したのに開き直った話をご紹介いたします。

俺の働いた金

「年末は飲みに行くことが多くて、小遣いだけでは足りなくなった俺。さらに家族サービスでドライブに連れていってあげたときにも、飲み食いしすぎたため、財布はすっからかんに。来週も飲みに行く予定があるから、このままじゃお金が足りないと思ったので妻の財布からお金を拝借しました。そのあと、妻にバレて怒られたけど『元々は俺が働いた金だろ！』『文句言われる筋合いはない！』とキレたら、なにも言い返せなくなっていましたよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 自分が働いたお金という考え方に、モラハラ臭が漂いますよね。奥さんはなにも言い返せなくなったのではなく、言い返す気力もなくなるくらい呆れ果てたのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。