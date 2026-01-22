カンボジアで韓国人を標的に詐欺犯罪を行っていた容疑者73人が、韓国国内へ強制送還される。海外の犯罪容疑者の送還事例としては、過去最大規模だ。

22日、韓国の警察庁・法務部・外交部・国家情報院で構成された「超国家犯罪特別対応タスクフォース（TF）」は、カンボジアを拠点に韓国人869人から計486億ウォン（約52億円）を騙し取った韓国籍の容疑者73人を、韓国国内へ送還すると発表した。法務部は、蔚山（ウルサン）警察庁が捜査中の120億ウォン規模の「ロマンス詐欺」組織のリーダーであるカン（33）、アン（30）夫婦も送還対象に含まれていることを確認した。彼らは昨年、現地で検挙されたものの、昨年の送還対象からは外れていた。送還のために投入されたチャーター機は、本日午後8時45分に仁川（インチョン）国際空港を出発して容疑者らを乗せた後、23日午前9時10分に韓国へ到着する予定だ。

これに先立ち、韓国政府は昨年10月、カンボジアの犯罪団地問題が大きく取り上げられた当時、犯罪容疑者64人を送還したことがある。今回送還される30代のロマンス詐欺組織リーダーのカン容疑者夫婦は、架空の人物を作り出す「ディープフェイク」技術を悪用し、国民104人を対象に計120億ウォンを騙し取った疑いが持たれている。彼らは整形手術で容貌を変え、一時期は捜査当局の追跡を逃れていた。蔚山警察庁は、夫婦が仁川空港に到着次第、逮捕して直ちに捜査に着手する方針だ。

また、今回の送還には、▷未成年者に対する性犯罪を犯した後にカンボジアへ逃走し、詐欺犯罪に加担した逃亡事犯 ▷投資家を自称して社会人1年目や引退者をターゲットに約194億ウォンを騙し取った詐欺組織のリーダー ▷犯罪団地に監禁された被害者を人質に取り、韓国国内の家族を脅迫して金品を強取した犯罪組織のメンバー−−らが含まれている。青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は「李在明（イ・ジェミョン）大統領の指示で構成された『超国家犯罪特別対応TF』が、明日午前、カンボジアから韓国籍の容疑者73人を強制送還する」とし、「73人のうち70人がスキャム（詐欺）犯罪の容疑者、残りの3人が人質・強盗・賭博などの容疑者」と説明した。警察は彼らが韓国に到着次第、捜査を行い、司法処理を進める方針だ。

一方、捜査当局はこれに先立ち、カンボジア現地警察と協力して犯罪団地7カ所を確認し、昨年12月にカンボジアのシアヌークビル、ポイペト、モンドルキリなどの地域で犯罪組織のメンバーを検挙した。政府は「重大犯罪者が現地で再び犯罪に手を染める懸念があると判断し、迅速な送還手続きを進めてきた」と明らかにした。また、政府は今回の送還を機に、犯罪者の隠匿財産を追跡し、犯罪収益の没収・回収も本格的に推進していくと付け加えた。