【写真】赤土小学校前駅から徒歩5分ほど。アットホームな雰囲気のなかで本格派のコーヒーに出合える場所
Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÃíÌÜÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£ßäÀù»Î¤äÅ¹¼ç¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ë¡Èº£¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÎÎ¹¤Ø¡£
Âè15²ó¤ÏÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¡£Å¹¼ç¤Îºå°æ´²¼£¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀìÌçÅ¹¡£Å¹¼ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦°ì¶Ú60Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿ÁÏÀ®´ü¤«¤éÃÎ¤ë¿ÍÊª¤À¡£Å¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÇÀ±à¤ò½ä¤Ã¤Æ¸·Áª¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦´ð½à¡É¤ÎÆ¦¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ëý¤ÎÆ¦¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÅ¹¼ç¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Profile¡Ãºå°æ¹¯»Ò(¤µ¤«¤¤¡¦¤ä¤¹¤³)¡¢ºå°æ´²¼£(¤µ¤«¤¤¡¦¤«¤ó¤¸)¡¢ºå°æ²íÂå(¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤è)
ºå°æ´²¼£¤µ¤ó¤Ï1947Ç¯¡¢ÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢¡Ö¾åÅç¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÅ¹¡×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥À¡¼¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¡£Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤Î¡ÈºÇÀèÃ¼¡É¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉý¹¤¤ÃÎ¼±¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×¤òÂà¿¦¤·¡¢2005Ç¯£´·î¤ËºÊ¡¦¹¯»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¤ò³«¶È¡£
¢£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤
2012Ç¯¤ËßäÀù»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¼¡¦²íÂå¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È¤Ïº£Ç¯¤Ç21Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ´²¼£¤µ¤ó¤Ï³«¶È»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òÅ¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º´²¼£¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¤Î½¾·»Äï¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤äÃê½Ð´ï¶ñ¤Ê¤ó¤«¤ò¤è¤¯²È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¤º¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Ë¡£É¬Á³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦Àè¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÏÌÂ¤ï¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¾åÅç¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÅ¹¡×¤Ë16Ç¯¡¢¡Ö¥À¡¼¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ë¤Ï18Ç¯¶Ð¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿´²¼£¤µ¤ó¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤Ï±Ä¶È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡¢Æ¦¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤â½¬ÆÀ¡£Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ç´ðÁÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸ò¾Ä¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò±Ä¤à¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÇÀ±à¤ò½ä¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï1976Ç¯2·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀ¸»º¹ñ¤ä¾ÃÈñ¹ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ¦¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÏÌ£¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÀ¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¡É¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¸½ÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚ¾í¤Î¾õÂÖ¤ä½èÍýÊýË¡¤Ê¤ÉÆ¦¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅÚ¾í¤¬°é¤ó¤ÀÎÏ¶¯¤µ¡¢ÃúÇ«¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤¿¼Á¤Î¤è¤µ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¦¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ´²¼£¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×ºß¿¦Ãæ¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¡£1998Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤Ï¤¸¤á¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£¤½¤ó¤ÊÁÏÀ®´ü¤È¸À¤¨¤ë»þÂå¤Ë´²¼£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡Ù»þÂå¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¨¤â¤¤¤ï¤ì¤Ì¹á¤ê¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤Ï¥±¥Ë¥¢»º¤ÎÀõÀù¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¸½ºß¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÁÇºàÁª¤Ó¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼î¶Ì¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼
¡Ö1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÊÌ³Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ºî¤ê¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡£»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éË¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢´ÅÌ£¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬»À¤Î¼Á¡£Ã±¤Ë»ÀÌ£¤Î¶¯¤µ¡¢¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Á¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤ì¤Ð»ÀÌ£¤¬Àå¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¸åÌ£¤¬¥¥ì¥¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ»ÀÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¡ÈÌ¥ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ÀÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È°û¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°É¾²Á80ÅÀ°Ê¾å¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°ìÈÌÅª¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¤·¾å¤Î83ÅÀ°Ê¾å¤ò¤ªÅ¹¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÆ¦¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ßäÀùµ¡¡ÖProbat 5¥¥í¡×¤ÎÈ¾Ç®É÷¼°¤ÏÃßÇ®À¤¬¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¦¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÌ£¤¬½Ð¤»¤ë¡£ßäÀù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢Æ¦¤ÎÎÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë²ÐÎÏ¤ÎÄ´À°¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅª³Î¤ËÍÞ¤¨¤ë¾Æ¤Êý¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´²¼£¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¾¢¤Îµ»¤À¡£
Æ¦¤Ï¾ï»þ30¼ïÎà¤Û¤É¡£ßäÀùÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¹¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¥í¡¼¥¹¥È(ÀõÀù¤ê)¡¢¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È(ÃæÀù¤ê)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥¹¥È(¿¼Àù¤ê)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5ÃÊ³¬¤Ë¾Æ¤¤ï¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÀù¤ê¤ÏÀÄ¡¢ÃæÀù¤ê¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢¿¼Àù¤ê¤Ï²«¿§¤Ê¤É¥é¥Ù¥ë¤Î¿§¤Ç¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤ÇÛÎ¸¡£
¡ÖÆ¦¤Î¼ïÎà¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ê¤É¤ÏÄêÈÖ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³ÆÇÀ±à¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆ¦¤ÏÎÉ¼Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¡ØËÌÄ®¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤â5¼ïÎà¤Û¤ÉÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÀ¸»º¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÊÉ¾²ñ¤Ç87ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¥«¥Ã¥×¥ª¥Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Ù(ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¾Î¹æ)¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Æ¦¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´²¼£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËßäÀù»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²íÂå¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢13Ç¯ÌÜ¡£Å¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉã¾ù¤ê¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¡£Å¹¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¶µ¼¼¤Ë»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ¤«¤Ê³¹¤ËÐÊ¤à¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¡£¤³¤³¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï´²¼£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¤ÎÆ¦¤Ï100¥°¥é¥à650±ß¤Ê¤É¡¢ÎÉ¿´²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼ê¤ËÆÏ¤¯¡É¤ª¤¤¤·¤µ¤òµ¤·Ú¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Úºå°æ¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ª¥È¥Ê¥êàÝàê¡×¡Û
¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ª¥È¥Ê¥êàÝàê¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î2³¬¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡È±£¤ìµÊÃã¡É¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎßäÀù»Î¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Æ¦¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¥«·î¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡£°ÊÁ°¡¢Æ±Å¹¤ÎÆ¦¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ßäÀù»Î¤äÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×(ºå°æ¤µ¤ó)
¡Ú¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿Probat 5¥¥í(È¾Ç®É÷¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥Ï¥ê¥ªV60)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(500±ß¡Á)¢¨ÍÆ´ï»ý»²¤Ç²ÄÇ½
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à650±ß¡Á
【写真】赤土小学校前駅から徒歩5分ほど。アットホームな雰囲気のなかで本格派のコーヒーに出合える場所
東京をはじめ、関東近郊にある注目店を紹介する当連載。焙煎士や店主たちが教える"今、注目すべき"ショップをつなぐ、コーヒーリレーの旅へ。
Âè15²ó¤ÏÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¡£Å¹¼ç¤Îºå°æ´²¼£¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀìÌçÅ¹¡£Å¹¼ç¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦°ì¶Ú60Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿ÁÏÀ®´ü¤«¤éÃÎ¤ë¿ÍÊª¤À¡£Å¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÇÀ±à¤ò½ä¤Ã¤Æ¸·Áª¤·¤¿¡ÈÀ¤³¦´ð½à¡É¤ÎÆ¦¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ëý¤ÎÆ¦¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÅ¹¼ç¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Profile¡Ãºå°æ¹¯»Ò(¤µ¤«¤¤¡¦¤ä¤¹¤³)¡¢ºå°æ´²¼£(¤µ¤«¤¤¡¦¤«¤ó¤¸)¡¢ºå°æ²íÂå(¤µ¤«¤¤¡¦¤Þ¤µ¤è)
ºå°æ´²¼£¤µ¤ó¤Ï1947Ç¯¡¢ÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢¡Ö¾åÅç¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÅ¹¡×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥À¡¼¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¡£Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤Î¡ÈºÇÀèÃ¼¡É¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉý¹¤¤ÃÎ¼±¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×¤òÂà¿¦¤·¡¢2005Ç¯£´·î¤ËºÊ¡¦¹¯»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¤ò³«¶È¡£
¢£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤
2012Ç¯¤ËßäÀù»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¼¡¦²íÂå¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È¤Ïº£Ç¯¤Ç21Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ´²¼£¤µ¤ó¤Ï³«¶È»þ¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òÅ¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º´²¼£¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¤Î½¾·»Äï¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤äÃê½Ð´ï¶ñ¤Ê¤ó¤«¤ò¤è¤¯²È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¤º¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Ë¡£É¬Á³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¢¿¦Àè¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÏÌÂ¤ï¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¾åÅç¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÅ¹¡×¤Ë16Ç¯¡¢¡Ö¥À¡¼¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ë¤Ï18Ç¯¶Ð¤á¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿´²¼£¤µ¤ó¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤Ï±Ä¶È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡¢Æ¦¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Îµ»½Ñ¤â½¬ÆÀ¡£Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ç´ðÁÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ä¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸ò¾Ä¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò±Ä¤à¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÇÀ±à¤ò½ä¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï1976Ç¯2·î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀ¸»º¹ñ¤ä¾ÃÈñ¹ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ¦¤òÁª¤Ö¤È¤¤ÏÌ£¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÀ¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¡É¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¸½ÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚ¾í¤Î¾õÂÖ¤ä½èÍýÊýË¡¤Ê¤ÉÆ¦¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅÚ¾í¤¬°é¤ó¤ÀÎÏ¶¯¤µ¡¢ÃúÇ«¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤¿¼Á¤Î¤è¤µ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¦¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ´²¼£¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡×ºß¿¦Ãæ¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¡£1998Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤Ï¤¸¤á¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£¤½¤ó¤ÊÁÏÀ®´ü¤È¸À¤¨¤ë»þÂå¤Ë´²¼£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥æ¥Ë¥«¥Õ¥§¡Ù»þÂå¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¨¤â¤¤¤ï¤ì¤Ì¹á¤ê¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½é¤á¤Æ°û¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤Ï¥±¥Ë¥¢»º¤ÎÀõÀù¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¸½ºß¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÁÇºàÁª¤Ó¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼î¶Ì¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼
¡Ö1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥°¥ë¥á¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÊÌ³Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ºî¤ê¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡£»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éË¤«¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢´ÅÌ£¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬»À¤Î¼Á¡£Ã±¤Ë»ÀÌ£¤Î¶¯¤µ¡¢¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Á¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤ì¤Ð»ÀÌ£¤¬Àå¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¸åÌ£¤¬¥¥ì¥¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ»ÀÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¡ÈÌ¥ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»ÀÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È°û¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°É¾²Á80ÅÀ°Ê¾å¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°ìÈÌÅª¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¤·¾å¤Î83ÅÀ°Ê¾å¤ò¤ªÅ¹¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÆ¦¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ßäÀùµ¡¡ÖProbat 5¥¥í¡×¤ÎÈ¾Ç®É÷¼°¤ÏÃßÇ®À¤¬¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¦¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÌ£¤¬½Ð¤»¤ë¡£ßäÀù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢Æ¦¤ÎÎÌ¤Ç°Û¤Ê¤ë²ÐÎÏ¤ÎÄ´À°¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯¡¢´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅª³Î¤ËÍÞ¤¨¤ë¾Æ¤Êý¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´²¼£¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¾¢¤Îµ»¤À¡£
Æ¦¤Ï¾ï»þ30¼ïÎà¤Û¤É¡£ßäÀùÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¹¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¥í¡¼¥¹¥È(ÀõÀù¤ê)¡¢¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È(ÃæÀù¤ê)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥í¡¼¥¹¥È(¿¼Àù¤ê)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5ÃÊ³¬¤Ë¾Æ¤¤ï¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÀù¤ê¤ÏÀÄ¡¢ÃæÀù¤ê¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢¿¼Àù¤ê¤Ï²«¿§¤Ê¤É¥é¥Ù¥ë¤Î¿§¤Ç¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤ÇÛÎ¸¡£
¡ÖÆ¦¤Î¼ïÎà¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ê¤É¤ÏÄêÈÖ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³ÆÇÀ±à¤òÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆ¦¤ÏÎÉ¼Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿¼Àù¤ê¤Î¡ØËÌÄ®¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤â5¼ïÎà¤Û¤ÉÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÀ¸»º¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÊÉ¾²ñ¤Ç87ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¥«¥Ã¥×¥ª¥Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Ù(ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¾Î¹æ)¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Æ¦¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´²¼£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËßäÀù»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²íÂå¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢13Ç¯ÌÜ¡£Å¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉã¾ù¤ê¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¡£Å¹¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾Å¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¶µ¼¼¤Ë»ØÆ³°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ¤«¤Ê³¹¤ËÐÊ¤à¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¡£¤³¤³¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï´²¼£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£Ëè·îÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¤ÎÆ¦¤Ï100¥°¥é¥à650±ß¤Ê¤É¡¢ÎÉ¿´²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼ê¤ËÆÏ¤¯¡É¤ª¤¤¤·¤µ¤òµ¤·Ú¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Úºå°æ¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ª¥È¥Ê¥êàÝàê¡×¡Û
¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ª¥È¥Ê¥êàÝàê¡Ù¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î2³¬¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡È±£¤ìµÊÃã¡É¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎßäÀù»Î¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Æ¦¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¥«·î¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡£°ÊÁ°¡¢Æ±Å¹¤ÎÆ¦¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ßäÀù»Î¤äÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡×(ºå°æ¤µ¤ó)
¡Ú¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿Probat 5¥¥í(È¾Ç®É÷¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥Ï¥ê¥ªV60)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(500±ß¡Á)¢¨ÍÆ´ï»ý»²¤Ç²ÄÇ½
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à650±ß¡Á
