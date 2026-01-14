Ãæ¹ñ¤¬°ìµ¤¤Ë20Ëü´ð¤Î±ÒÀ±¤Î¿½ÀÁ¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ï13Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬°ìµ¤¤Ë20Ëü´ð¤Î±ÒÀ±¤Î¿½ÀÁ¤ò½Ð¤¹¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²Êµ»ÆüÊó¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î25¡Á31Æü¤ËÃæ¹ñ¤¬¹ñºÝÅÅµ¤ÄÌ¿®Ï¢¹ç¡ÊITU¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë20Ëü3000´ð¤Î±ÒÀ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼þÇÈ¿ô¤ª¤è¤Óµ°Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î½¸Ãæ¿½ÀÁ¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ÎÌó19Ëü3000´ðÊ¬¤¬¡ÖÌµÀþÅÅÁÏ¿·±¡¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡ØÌµÀþÅÅÉÑÉè³«È¯ÍøÍÑ¡¦µ»½Ñ³×¿·¸¦µæ±¡¡Ù¡Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡´ØÌ¾µÁ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÃ±¤Ê¤ë¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ÈÌµÀþÅÅ´ÆÂ¬¥»¥ó¥¿¡¼¤äÍº°Â¿·¶è´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É·×7µ¡´Ø¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ±»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬¹ñ²ÈÀïÎ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂçÎÌ¿½ÀÁ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Äãµ°Æ»¡ÊLEO¡Ë»ñ¸»¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÁèÃ¥Àï¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÄãµ°Æ»±ÒÀ±¤ÏÄÌ¿®ÃÙ±ä¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ä±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¤ä±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖITU¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ±¤Î¼þÇÈ¿ô¡¦µ°Æ»¤Ï¡ØÀè´êÍ¥Àè¡ÊÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡Ë¡Ù¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¼Ô¤¬Í¥Àè¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¸åÈ¯¤Î´ë¶È¤ä¹ñ¤ÏÆ±¤¸»ñ¸»¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤°ÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤º¿½ÀÁ¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¿½ÀÁ¤«¤é7Ç¯°ÊÆâ¤ËºÇ½é¤Î±ÒÀ±¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¤Î7Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò´°Î»¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¿½ÀÁ¼«ÂÎ¤ÏÂ¾¹ñ¤Ø¤Î¸£À©¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤â¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¿½ÀÁ¤À¤±¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¬92²ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¾¦¶È±ÒÀ±¤ÏÌó800´ð¤¬µ°Æ»¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤Ç300´ð°Ê¾å¤¬¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎµðÂç±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë5Ëü´ðÄ¶¤Î±ÒÀ±¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ°Æ»¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï·×²è¤Î1¡óÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢º£¸å¤ÏËÄÂç¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡×¤È²ÝÂê¤â»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡ØÀ¯ºö¼çÆ³¤Î°éÀ®´ü¡Ù¤«¤é¡Ø»º¶È²½¤ÎÇúÈ¯´ü¡Ù¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¤½¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê²ÃÂ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ø¸µÇ¯¡Ù¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¼çÆ³¤Î±§Ãè»º¶È¶¥Áè¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë