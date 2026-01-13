「コレがないと不安です」美容を仕事にする人が使う「お守り代わりのリップクリーム」

「おやすみ前に仕込む」リップケア

皮むけに縦ジワと、いろんなトラブルが生じやすい唇。お気に入りのリップが映えるよう、前日からしっかりと保湿ケアをしておきたい。







就寝前のリップクリーム「3つの選びのポイント」

1.圧倒的な保湿力と持続性

日中のように頻繁に塗り直しができないからこそ、一度塗ったら朝までしっかりと唇を潤し続ける高い保湿力と、その効果が長く続く持続性が不可欠。セラミド、ヒアルロン酸、シアバター、ワセリンなどの保湿成分が豊富に含まれた、こっくりとした使用感でいつもよりも唇に長くとどまるタイプがオススメ。







2.荒れを防ぎ、修復を助ける成分選び

夜間は肌のターンオーバーが活発になり、ダメージを修復する「ゴールデンタイム」。たとえば、血行促進、抗酸化作用のあるビタミンEや抗炎症成分のグリチルレチン酸ステアリルなど、寝ている間に修復を促し、サポートしてくれる成分がオススメ。逆に、メントールや強い香料、アルコールなど、刺激となりうる成分は避けるのが賢明。







3．心地よい使用感と密着感

いくら効果が高くても、ベタつきすぎたり、不快な香りや味がしたりすると、気になって安眠の妨げになる可能性が。就寝前に使うものだからこそ、「塗っていて心地よい」と感じられるテクスチャーや、穏やかな香り（もしくは無香料）がベスト。また、唇にピタッと密着し、寝返りなどで枕に擦れても取れにくい、バームなど適度なもったり感や粘度があるものが理想的。







「これがないと安心できない」

ザ・リップ ボリューマイザー シアーコーラル 7mL 9,900円／ラ・メール 「ほのかな色づきで、すっぴんのときにも使いやすく、唇の見た目が一気にキレイになる。私は就寝前に塗ることも。朝までしっかり密着してくれて、がさがさとは無縁の唇に」（化粧品会社経営・常岡珠希さん ＠tamaki.tsuneoka）







「就寝前にもメイク前にも活躍」

バランシングリップバーム 7g 4,510円／ジョリエン 「ヘアメイクアップアーティストGeorgeさんが手がけるJoliyen.。クリニックと共同開発したこちらは、高麗人参やざくろなどが使われていて保湿力抜群。むっちりと密着する使用感も好み」（SEEDS MARKETプレス・中川宏香さん ＠kikker_frog）







（ギフトにも最適）

