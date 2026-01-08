ヴィタメール期間限定♡風船パッケージのマカダミア・ショコラ

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、バレンタインとホワイトデーを彩る期間限定のマカダミア・ショコラが登場します。2026年のテーマは「ショコラを楽しむ特別なひととき～やさしい気持ちがあなたに届きますように～」。風船を描いたやさしいデザインの限定パッケージとともに、心がふわりとほどける甘い時間を届けてくれます。

小箱が進化♡レトルシリーズ

ヴィタメール一番人気の焼き菓子「マカダミア・ショコラ」は、サブレのサクサク感とナッツの香ばしさが魅力。

今年は手紙型の小箱「マカダミア・ショコラ・レトル」がリニューアルされ、プチギフトにさらに最適に。

味はミルク、ダーク、ルビーの3種類で、各3枚入702円(税込)。販売期間は2026年1月10日(土)～2月14日(土)です。

ルピシアのサクラが春を告げる、桜のお茶シリーズ2026限定登場

4種を味わうアソートBOX

「マカダミア・ショコラ・アソート」は、定番のミルクとダークに、期間限定ルビー、さらに毎年人気のピスタチオ・ショコラを詰め合わせ。

サイズはM12枚入2,484円(税込)とL16枚入3,132円(税込)を展開しています。ピスタチオ・ショコラは、生地にピスタチオペーストを練り込み、ミルクチョコレートで包んだ香ばしい味わい。

販売期間は2026年1月10日(土)～3月14日(土)です。

想いを包む甘い時間

ショコラを楽しむ時間そのものが、癒しや高揚感に変わるヴィタメールの期間限定コレクション。やさしい風船モチーフのパッケージは、大切な人への気持ちをそっと後押ししてくれます♡

自分へのご褒美にも、感謝を伝える贈り物にもぴったりなマカダミア・ショコラで、特別な季節を味わってみてはいかがでしょうか。