【ロンドン＝市川大輔】長期金利が節目の２％を超え、四半世紀ぶりの高水準で推移している。

世界最大規模の債券ヘッジファンド、英キャプラ・インベストメント・マネジメントの浅井将雄・共同創業パートナーに話を聞いた。

■割高、割安な債券に集中投資

――キャプラはどのようなビジネスをしているのか。

「２００５年に英国で設立して、０７年に東京にも進出し、ニューヨーク、香港、シンガポールなど世界に８拠点ある。４５０人超のスタッフがいて、約３５０億ドル（約５・５兆円）の資金を運用している」

「中核のビジネスは、国債のレラティブバリュー（相対的価値）のトレードだ。割高、割安な債券を見つけ、それが修正されることを前提にレバレッジをかけて集中投資する」

――貴社の投資家は。

「全世界のプロ投資家、例えばソブリンウェルス（政府系）ファンド、年金基金、生命保険などが主体だ。地域では、米国、日本、中東、中国・アジア、欧州に分かれている」

――採用しているコンピューターサイエンスの専門家はどう貢献しているのか。

「専門家がモデルを作って機械学習を続けることで、ＡＩは生まれる。例えば、今年有名になった中国ディープシークは、もともと我々と同じ債券レラティブバリューファンドをやっていて、そこからＡＩの『頭』を作った。我々がやりたいのは『目』だ。ありとあらゆるところに２次元、３次元で張り巡らせて、相場のゆがみを探す目を作りたい」

■日本は既に「ミニトラスショック」状態

――日本の長期金利が上昇している。現状と要因をどう考えているか。

「高市政権による積極財政がベースにある。補正予算が１８・３兆円と前年比で大きくなり、今年の国債発行総額も１７１兆円から１７８兆円へと上ぶれた。近い将来、国債発行がさらに大きくなるかもしれないという思惑から、金利が上昇している」

「日本銀行も、前回のゼロ金利の脱却後の政策金利の上限は０・５％だったが、１９日にはそれを超える利上げが実現した。（名目上の金利から物価上昇率を差し引いた）実質金利はまだ大幅にマイナスなので、日銀は半年に１度程度、政策金利を引き上げていくと市場は予想している」

――今後の長期金利の見通しは。

「日本はまだ利上げ局面にあり、道半ばだ。日銀の１％超えの政策金利は２６年中にも実現される。ただ、投資家は、今後も中立金利に近い水準まで政策金利が上昇していくと予想しているので国債の購入を手控えることになり、金利の先高観は拭えない。日銀の利上げの遅れによって、円安とインフレが加速して、政策金利の到達点であるターミナルレートが高くなるかもしれないという思惑も出ている」

――２２年に英国で国債・通貨・株式のトリプル安が進んだ「トラスショック」日本版の可能性は。

「２４〜２５年の長期金利の上昇は、既にミニトラスショックと言える状況だ。（償還期間が１０年超の）超長期国債、特に４０年債の金利は、急激に上昇している。トラスショックのように１日で金利が上がったわけではないが、昨年以降、特に今年４月からの状況は一種のミニトラスショックだ」

「一因は、高市政権の積極財政だ。善し悪しは別として、財政の中に新しい大きな支出、防衛費が出てきた。今回の補正予算でＧＤＰ比２％に到達して、来年度予算では３％を超える水準も議論されるかもしれない。さらなる国債発行と長期金利の上昇余地があると身構える必要がある」

――対ドル円相場は円安・ドル高基調にある。長期金利が上昇傾向だが、どうなるか。

「今の実質金利がマイナスという環境下では、日本国内でインフレ資産を除くと運用するメリットがないので運用資産の海外流出が続く。海外のデジタルサービスへの決済でも資金が流出する。さらに、トランプ米政権との間で公約化している対米投資が進む中、円安材料が円高材料を大きく上回るので、円安・ドル高基調は続きやすい。日本政府は早晩、為替介入せざるを得ない局面があるだろう」

――日本の実質金利がプラスになれば、円安基調は解消に向かうか。

「為替は、円だけでなく、２国間の金利や景気の方向性で決まる。米国で一定のインフレを伴う経済成長が続くなら、日銀が利上げをしても、円高・ドル安にはなりにくい。世界経済が大きく低迷する危機のようなものがあれば、円高に動く可能性はある」