男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）の所属事務所が1日、公式サイトで元SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と結婚することを正式発表した。

スポニチ本紙の取材では3年の交際を実らせてのゴールインとなった。今月中に婚姻届を提出し、来週に都内でツーショット会見を行う。挙式・披露宴は未定。

辻本はグループのムードメーカー。先月13日のツアー中には、1階フロアに飛び降りた際に右かかとを骨折するも、そのまま歌いきった根性の持ち主だ。

【以下、リリース全文】

辻本達規の報道に関するご報告

いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位

拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます。

すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。

なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。

詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。

日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。

より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。 敬具

2026年1月1日

株式会社フォーチュンエンターテイメント