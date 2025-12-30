ユナイテッドアローズ 岩井一紘氏「AIとCRM・OMOで顧客体験を磨き、LTV向上へ」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。ユナイテッドアローズで、OMO本部 本部長を務める岩井一紘氏の回答は以下のとおりだ。
◆ ◆ ◆
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。コアコンピタンスを軸としたCRM・OMOの進化と成長です。また、道半ばではありますが、AIの進化スピードによる顧客体験や業務の変革は、引き続き追求すべき事項だと捉えています。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。生産性の向上です。AIの進化と、それに対するコミットメントを、方針策定から運用まで一貫して落とし込めるかどうかが問われます。成果をコミットした体制と実行力を発揮できるかどうかで、生産性が大きく変わる1年になると考えています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。AIによる顧客体験のさらなるアップデートです。結果的にはLTV向上のため、細かなケアをどこまで「量」として実現できるか。その成果をLTV、ひいては全社業績に反映できる視座が見えるかどうかに挑戦したいと考えています。
