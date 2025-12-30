恐怖！事故不可避の心霊体験に「ぎゃーー！」ラストですべてが覆る、中毒者続出のホラー漫画に悲鳴続出【作者に聞く】
背筋が凍るような恐怖の底に、予想だにしない結末が待っている。「想定外」のラストにSNS上で中毒者が続出しているショートホラー漫画をご存じだろうか。作者は、X(旧Twitter)を中心に作品を公開している誰でもないさん(@daredemonaidare)。ホラーを軸にしつつも、時に感動を、時にシュールな笑いを誘うその作風は、多くの読者を「沼」に引きずり込んでいる。今回は、そんな誰でもないさんに創作活動を始めたきっかけや、独特なアイデアが生まれる瞬間の“閃き”について話を聞いた。
■「描くしかない！」一念発起したきっかけ
誰でもないさんがSNSへの投稿を始めた背景には、ある衝撃的な出来事があった。それは、知人の漫画家がX(旧Twitter)に投稿したわずか4ページの漫画がバズり、たった一晩で5万人ものフォロワーを獲得する様を目の当たりにしたことだ。「これはもう自分も描くしかない」。そう一念発起し、漫画制作の世界へと足を踏み入れたという。最初に投稿したのは既存作品のパロディ4コマだった。反響はほとんどなかったものの、「描くこと自体が楽しかった」と当時を振り返る。
■ネタが降りてくるのは「机に向かった瞬間」
予測不能なストーリーはどこから生まれるのか。ネタ探しの方法について尋ねると、「机に向かった瞬間が一番アイデアが浮かぶ」という答えが返ってきた。日常のふとした瞬間ではなく、創作モードに入った瞬間にスイッチが入る職人肌のようだ。今後は「キャラものにも挑戦したい。もっと面白い漫画を描きたい」と意欲を燃やす誰でもないさん。恐怖と意外性が交差するショートホラーの世界。未体験の人は、ぜひその予想外のラストに翻弄されてみてほしい。
取材協力：誰でもない(@daredemonaidare)
