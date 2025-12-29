巨人・田中将大投手の日米通算２００勝達成に密着した日本テレビ系ドキュメンタリー特別番組「田中将大３／２００の真実」（午前６時）が２９日に放送された。

番組では田中のほか、キャンプから指導した久保康生巡回投手コーチ、桑田真澄前２軍監督へのインタビューを中心に構成され、あと３勝に迫った２００勝へ苦悩する姿などを伝えた。

楽天での２０２４年を１軍登板１試合、勝利なしで終えて巨人に移籍した田中。久保コーチは田中の投球について「相手からすると見やすい、戦いやすい投手にしてしまっている」と話した。球威より投球術を駆使することを提案した桑田前２軍監督は「アウトローのストレートを磨いていこう。本物のアウトロー。（今のアウトローは）ボール２つ高いよ」と伝えたという。

これに田中は「自分の中でも俺、こうだったよなって、思い出すようなこともあった。バランスのいいフォームで投げないと本当のアウトローには投げられないと思うので、桑田さんに言われて、やっぱりそうだなと」と話した。

今季１勝目、通算１９８勝を挙げてから苦しみ、８月にようやく１９９勝目。しかし、それから３連敗。ようやく今季最後の登板となる９月３０日に２００勝を達成した。

桑田前２軍監督はこの１年を振り返り、田中について「この年になると、自分の色とか考えだけに走りがちなんですけど、（田中は）色んな人の話に耳を傾けて、色んなことにトライしている。（話を聞いてくれて）僕自身もすごくうれしかった」と語った。

そして、田中に向けて、久保コーチは「日本全国の野球を見る子どもたちが『田中のまねだ』ってやるように、強く残像を残していってほしい」と切望。

桑田前２軍監督は「現役が終わった時は（人生では）まだ５回裏が終わったくらいで、人生の勝利投手になるにはその後が大事。５０代、６０代、７０代とまだまだ人生の試合は続いていくので、僕なんてまだ６回裏が終わったくらいかな。（田中には）人生の勝利投手になってもらいたいと思います」とメッセージを贈った。

これらを聞いた田中は「こういう言葉をもらえるのは、自分は幸せだなと思います。すごく心に響くというか、これから先、自分の中ではまだやめられないなと思ってますし、もっともっと勝ちたい、それに尽きますね」と話した。