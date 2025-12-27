《新作》待ってましたーーッッ！！【3COINS】洗練されたデザインがGOOD「お正月グッズ」

シンプルで使いやすい便利グッズが人気の【3COINS（スリーコインズ）】ですが、実はお部屋をさりげなく彩り、季節の移ろいまで感じさせてくれる雑貨も豊富にそろっています。そこで今回は、今こそ手に入れておきたい「お正月グッズ」をご紹介します。どちらもミニサイズなので、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。

可愛すぎてずっと飾っていたくなる！

1つ目は、お正月気分をぐっと高めてくれるインテリアで、ガラス製の“おもち”がおしゃれな「鏡餅 ／ お正月」\880（税込）。組み立て後のサイズは、約直径9 × 高さ12cmと超コンパクト。ダイニングテーブルや玄関など、小スペースでも飾りやすいのが嬉しいポイントです。

扉を開けるたびに気が引き締まる！

縁起の良い紅白の梅と水引が美しい「しめ縄 ／ お正月」は、\660（税込）。シンプルながら上品さがあってセンスの良さが光ります。デザイン違いのゴールドとホワイトの組み合わせも展開しているので、好みで選んでみて！

お正月飾りは12月13日以降に飾り始めるのが一般的で、縁起の良い12月28日や30日が良いそうです。【3COINS】には、他にもお正月グッズが登場しているので、ぜひチェックして。

