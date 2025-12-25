B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、ディズニー映画「トイ・ストーリー」シリーズとのコラボ商品「トイ・ストーリー／サンデー」を12月27日に、「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」を2026年1月1日にそれぞれ発売します。

【画像】「え、かわいい！」 サーティワン×トイ・ストーリーのコラボ商品を見る！

オリジナルデザインのボックスやカップ

「トイ・ストーリー／サンデー」は、好きなスモールサイズのアイスクリームが選べる商品で、「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の2種類がラインアップ。チョコレートでできたウッディとバズ・ライトイヤーをトッピング。ウッディには「ブルズアイ」、バズ・ライトイヤーには「エイリアン」のピックが付きます。価格は580円（以下、税込み）、販売期間は2026年3月22日まで。

「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」は、好きなアイスクリーム（スモール／レギュラー）が9個選べ、オリジナルデザインのボックスで持ち帰れる商品です。さらにウッディやメインキャラクターが描かれたオリジナルトランプが付属。ボックスはキャラクターたちが飛び出してくるようなデザインになっていて、アイスクリームもオリジナルデザインのカップに入っています。価格はスモールが2720円、レギュラーが3360円。販売期間は2026年1月8日まで。

いずれの商品も、なくなり次第終了となります。

※価格は店舗によって、異なります。