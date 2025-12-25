WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、新商品「カリとろチーズガリトマチキン」を2026年1月7日から期間限定で販売します。

【写真】「カリとろチーズバジルチキン」もおいしそう！ 新商品をもっと見る！

サブウェイでは、昨年12月に期間限定メニューとして、各店舗でブレッドにチーズをかけてトーストする製法を用いた「カリとろチーズバジルチキン」を販売し、好評だったのを受け、新商品を開発。

新商品は、発酵後のホワイトブレッドに、オランダ産ゴーダチーズとオーストラリア産クリームチーズを組み合わせたチーズソースをかけて店内で焼き上げることで、カリっ

と香ばしい食感と濃厚なうまみが楽しめるように設計。

今回初登場の「トマトガーリックソース」を使用し、すりおろし野菜のような手作り感のある仕立てと、トマトの香り、ニンニク、オレガノの風味、チキン、チーズのおいしさが一挙に味わえます。

また、「カリとろチーズバジルチキン」も同日から販売されます。価格はともに630円（税込み）です。