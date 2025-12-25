米スポーツサイト「ブリーチャーレポート（ＢＲ）」は２３日（日本時間２４日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）が、依然として市場に残っている背景を分析した。

当初、米スポーツ情報サイト「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」は６年総額１億５０００万ドル（約２３４億円）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」も６年１億３５００万ドル（約２１０億円）と大型契約を予測。一方、ＢＲのティム・ケリー記者は５年８０００万ドル（約１２５億円）と控えめな見立てを示し、幅が生じている。

フィリーズ、ヤンキース、カブス、ジャイアンツ、オリオールズ、メッツなどが関心を示していると報じられているが、米東部時間１月２日午後５時（同３日午前７時）の交渉期限まで時間が少なくなる中、進展は報じられてない。２年前の同時期、ポスティングされていた山本由伸投手（２７）のケースではメッツのオーナー、スティーブ・コーエン氏来日の報道が流れ、超大型契約が既定路線となっていたが、今回は真逆だ。

ＢＲは停滞要因として、４５日間という期限がある一方で、「必ずしも早期決着の必要性がない点がある」と指摘。実際、今永昇太投手（３２）は２日前、佐々木朗希投手（２４）は６日前の決着だった。さらに譲渡金が総コストを押し上げ、仮に５年総額１億ドル（約１５５億８０００万円）の契約なら、譲渡金は１６８７万５０００ドルとなり、総額１億１６８７万５０００ドル（約１８２億円）に達する。

安くはない金額だけにＢＲは「これが球団側にとって、実績あるメジャー投手獲得との比較を難しくしている」と指摘した。決着は年明けになるかもしれない。