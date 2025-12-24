間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務めたドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）が、12月20日に最終回を迎えた。緻密な伏線と大胆なミスリードで“考察ドラマ”として注目を集めてきた本作だが、物語が進むにつれ、焦点は単なる犯人探しから、「いじめの加害者は、どのように罪を償うべきなのか」という重く、簡単には答えの出ないテーマへと移っていった。

本作は、同窓会をきっかけに再会した小学校時代の同級生たちが、タイムカプセルから掘り起こされた顔を黒く塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、不審死へと巻き込まれていくノンストップミステリーである。その中心にいるのが、“キング”高木将（間宮祥太朗）だ。彼は子どもの頃、クラス内でいじめの主導的立場にあった人物である。

物語の序盤から重要な役割を担うのが、週刊誌記者の“どの子”猿橋園子（新木優子）である。『週刊アポロ』の記者として活躍し、現在は世間的にも知られた存在だが、彼女もまた小学生時代にいじめを受けた過去を持つ。高木らに標的にされた彼女は体育倉庫に閉じ込められた経験はトラウマとなり、現在も閉所恐怖症を抱えている。

前話では、高木自身の記憶が揺さぶられる重要な場面が描かれた。高木は、「どの子」と呼ばれていた存在が2人いたことを思い出す。転校生だった園子をいじめていた記憶の奥に、さらにその前から「ドの子」として瀬戸紫苑（大後寿々花）をいじめていた事実があったことに気づくのだ。園子へのいじめは、紫苑を標的にした行為が日常化した末に生まれたものであり、この記憶の回復は高木が自分自身を「後悔している元加害者」ではなく、「すべての起点にいた加害者」として認識し直す決定的な瞬間だった。

大人になった紫苑はピアニストとして生きていたが、自身の教室に娘を連れて現れた高木と再会したことで、過去のトラウマが一気に蘇る。ピアノが弾けなくなり、生活は崩れ、やがて彼女は自ら命を絶ってしまう。この出来事は、いじめが「過去の出来事」ではなく、時間を超えて人生を壊し続ける行為であることを強く突きつけた。

紫苑の死をきっかけに、彼女の婚約者だった刑事・宇都見（木村昴）は復讐を決意し、連続殺人事件の実行犯だったことが判明する。そして、最終回の終盤で明らかになるのは、スナック経営者の今國（戸塚純貴）と、園子の同僚である東雲（深川麻衣）が、紫苑のフリースクール時代の同級生であり、宇都見と共に事件に関与していた共犯者だったという事実だ。3人は卒業アルバムや夢を語る映像を入手し、復讐の舞台を整えていたのだ。

しかし、今國と東雲の真の目的は、単に高木を追い詰めることではなかった。かつて「ヒーローになりたい」と語っていた高木に、同級生を殺された復讐として今國を殺させ、その罪を背負わせることで、高木自身を犯罪者、つまり“殺された者たちのヒーロー”に仕立て上げることだったのである。今國は「いじめは人殺しと同じだ」「いずれ忘れてなかったことにする」と被害者側の絶望を突きつけるが、それでも高木は彼に手をかけることを選ばなかった。

この選択は、物語の方向性を大きく変える。高木は誰かを殺して決着をつけるのではなく、猿橋による独占インタビューに応じ、自らの過去を世間に公表する道を選んだ。クライマックスでの「いじめなんて無意味で、最悪だ。何も生み出さない。ただ奪っていくだけだ」という高木の懺悔は、謝罪であると同時に、長年向き合わずにきた自身への告白でもあった。どれほど後悔しても、どれほど変わろうとしても、紫苑を「ドの子」としていじめていた事実は消えない。それでも、その罪を背負ったまま生きていく姿を、公の場に晒したのである。

この結末は、明確な救いや爽快感を用意しない。誰かが裁かれて終わるわけでも、すべてが許されるわけでもない。父親の過去が原因で高木の娘がいじめに遭う描写が示すように、加害の影は形を変え、世代を超えて続いていく可能性すらある。いじめは終わった出来事ではなく、時間差で人生を破壊し続ける行為なのだ。

『良いこと悪いこと』が考察ドラマにとどまらなかったのは、「罰を受ければ終わり」「謝れば償いになる」といった分かりやすい答えを拒否した点にある。本作が残したのは、「消えない罪と、どう向き合って生きるのか」という問いだけだった。何が良いことで、何が悪いことなのか、その境界は最後まで揺らされ続ける。

放送終了後も、この物語は視聴者に問い続ける。無自覚な言動が誰かを傷つけていないか。知らないうちに、誰かの人生を壊してはいないか。いじめに時効はあるのか。贖罪とは行為なのか、それとも一生背負い続ける状態なのか――。『良いこと悪いこと』は、テレビ画面の中だけで完結しない物語として、2025年のドラマシーンに確かな爪痕を残した。

（文＝泉康一）