MLBが日本時間23日、インスタグラムで「2025年ベストバットフリップTOP10」を発表し、大谷翔平選手が1位に輝きました。

バットフリップとは打者がホームランを打った後、バットを高く放り投げてアピールする行為をいいます。

日本時間5月10日のダイヤモンドバックス戦、9回同点の場面で勝ち越し3ランを放った大谷選手。9回に3点のビハインドを追いつくと、なおも1アウト1、2塁のチャンスで12号勝ち越し3ランを放ちました。打った大谷選手はライトスタンドへの特大アーチを確信しながら両手でバットを放り、両手を大きく広げました。

また、この日は両軍合わせて7本塁打、計25得点の乱打戦。一時は5点差を逆転される展開も9回は一挙6得点のビッグイニングで執念の逆転劇を見せ、14-11で試合を制しました。

大谷選手のホームランはMLB公式で動画や写真が打った直後から7つ投稿されていました。中には「翔平の壮大なバットフリップをあらゆる角度から」と様々な角度からの動画や後ろ姿のバンザイには、「まさに映画館」という言葉とともに投稿されていました。