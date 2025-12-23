CBC

10Âå¤Î½÷À­¤Ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Î¹â¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë38ºÐ¤Î¶µÍ¡¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û10Âå½÷À­¤Ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹ 38ºÐ¹â¹»¶µÍ¡¤òÄ¨²üÌÈ¿¦ Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦ Ž¢¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ž£

Ä¨²üÌÈ¿¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©Î©Âç³ÀÅì¹â¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ­¶µÍ¡¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£

´ôÉì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¤³¤È¤·9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë10Âå¤Î½÷À­¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10²ó°Ê¾å¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤¦¤í¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢½÷À­¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ö¹¥°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×

´ôÉì¸©¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¡Ö¹¥°Õ¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Èー¥«ー¤Îµ¿¤¤¤Ç11·îÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£