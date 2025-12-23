与田祐希、初の公式グッズも型破り 驚きのビジュアルに反響「何してんのwww」「らしさ全開で大好き」
元乃木坂46メンバーで俳優の与田祐希（25）が、自身初カレンダー＆オリジナルグッズを発売することを22日、発表した。オリジナルグッズのビジュアルが話題となっている。
【写真あり】衝撃ビジュアルの公式グッズを発売した与田祐希
オリジナルグッズは、部屋着や靴下、タオル、弁当箱、メガネケース、ボールペン、アクリルスタンド、ランダムブロマイドなどを展開。その中で、カレンダーの表紙やアクリルスタンド、ブロマイドの写真に“バカ殿”を思わせるちょんまげにオレンジ×ゴールドの着物を着ている写真が採用されている。
この衝撃的なビジュアルにファンからは「何してんのwww」「バカ殿いますけど」「与田ちゃんらしさ全開で大好き」「最高すぎるんですけど」「やっぱ与田さんのセンス絶好調」「卒業後も最高すぎなグッズ出してくれてほんとありがとう!!!」「ヨダケンがいるんですが、もしかしてヤマケンさんリスペクトですか??」などの反響が寄せられている。
