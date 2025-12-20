サンドウィッチマン伊達みきお（51）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。幹事をした宴会の連絡方法についてこだわりをみせた。

伊達はブログで、かねてから念願だった東京在住の著名人を対象にした宮城県人会を開催したと明かしていた。幹事の伊達は、会場を白金台の八芳園にして、下見も念入りにしたことも報告。約30人で予約し、当日参加したのは24人。ブログによると、鈴木京香が名誉会長で、総監督に森公美子、総幹事長が山寺宏一。会の総合司会は狩野英孝だった。

番組冒頭でも県人会の開催報告がされた。リスナーからは、幹事を務めた伊達に対して、参加者にLINEで出欠を確認すると便利、とのアドバイスが来たが「LINEはやりません。やり方、分からないってのもあるし、僕はショートメール1本でここまでやってきているんでね。だから、僕は全員にメールするわけですよ…何時にどこです。アレルギーありますか、とか…全部ショートメールで送ってますから」と語った。

相方の富澤たけしが「でも、これ参加メンバーって送ってないでしょ？」と質問。伊達は「ああ、誰が来るか、ってね。聞かれた人には送ってますよ」と返した。富澤は「だから、みんな『今日誰、来るんスか？』みたいになってたから、それは言った方がいいんじゃない？」と全出席者の名簿の事前告知を提案した。伊達は「それはそれで面白い。あの方も来てるんだ…みたいな」とサプライズ効果を狙っていたことを話した。