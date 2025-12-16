特別な2日間、12月24日・25日に開催！ホテルJALシティ羽田 東京、クリスマスディナー
「Christmas Dinner 2025」イメージ
ホテルJALシティ羽田 東京は、1階レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にて、2025年12月24日(水)・25日(木)2日間限定で、聖なる夜を彩る特別ディナー「Christmas Dinner 2025」を提供する。
■シェフこだわりの技を随所にちりばめたコース
「Cafe&Dining HARUHORO」は、和と洋のエッセンスを織り交ぜた季節感あふれる創作料理を提供している。
今回、「一年の締めくくりにふさわしい特別な夜を、ここ羽田でゆったりと過ごしていただきたい」という想いから、2日間限定の「Christmas Dinner 2025」を用意した。旬の食材を贅沢に使い、シェフこだわりの技を随所にちりばめたコースに仕上げている。
メインには、火入れに徹底してこだわった和牛サーロインを使用。フォアグラやウニなど、濃厚で華やかな味わいの食材も随所にあしらい、クリスマスの高揚感を演出します。ワインとの調和を楽しめる「ノエルペアリング」もご用意し、料理とドリンクが響き合う特別なひとときを楽しめる。
『大切な方との特別な夜を、HARUHOROが心を込めてお届けいたします。心温まるひとときを彩るクリスマスディナーを、ぜひホテルJALシティ羽田 東京にてお過ごしください。』
＜「Christmas Dinner 2025」概要＞
提供期間：2025年12月24日(水)・25日(木)
18時00分〜22時00分(ラストオーダー 20時00分)
料金：クリスマスディナーコース：お一人さま 7,000円（税・サービス料込み）
ノエルペアリング：お一人さま 2,500円（税・サービス料込み）
予約方法：公式ウェブサイト：https://www.haneda.jalcity.co.jp/
電話：03-5735-2623(10時00分〜21時00分)
※要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送りする。
※ 仕入れの状況により、内容を変更する場合がある。
※ノエルペアリングは、クリスマスディナーコースをご利用のお客さまのみ。
※アレルギー対応は行っていない。
※ 写真はイメージ。
■クリスマスディナーコース
Antipasto Freddo6種（冷前菜）
・カリフラワーのムース・カプレーゼ・カンパチ、大根・春菊とホタテのポルペッティ
・ズワイガニとマンゴーのレムラード・グジェールと鴨のリエット
Antipasto Caldo（温前菜）
・フォアグラのポワレシードルソース
Primo Piatto（パスタ）
・ウニと赤エビのトマトクリーム
Carne（肉料理）
・和牛サーロインのグリルソースポワブルヴェール
Dolce
・イチゴとショコラムースホワイトショコラスープを添えて
■ノエルペアリング
料理との相性を追求した4種のワインをコースに合わせて提供する。
・エスパス・オブリマリ・スパークリング・ロゼ
・サンデマン・ルビーポート
・オレンジ・ゴールド
・ヴィノジア･ネグロアマーロ･オルス
ノエルペアリングイメージ
［ペアリングイメージ］
Antipasto Freddo（冷前菜）
・エスパス・オブリマリ・スパークリング・ロゼ
Antipasto Freddo（温前菜）又はDolce
・サンデルマンルビーポート
Primo Piatto（パスタ）
・オレンジ・ゴールド
Calne（肉料理）
・ヴィネジア・ネグロアマーロ・オルス
■ホテルJALシティ羽田 東京
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド
ホテルJALシティ羽田 東京は、1階レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にて、2025年12月24日(水)・25日(木)2日間限定で、聖なる夜を彩る特別ディナー「Christmas Dinner 2025」を提供する。
■シェフこだわりの技を随所にちりばめたコース
「Cafe&Dining HARUHORO」は、和と洋のエッセンスを織り交ぜた季節感あふれる創作料理を提供している。
メインには、火入れに徹底してこだわった和牛サーロインを使用。フォアグラやウニなど、濃厚で華やかな味わいの食材も随所にあしらい、クリスマスの高揚感を演出します。ワインとの調和を楽しめる「ノエルペアリング」もご用意し、料理とドリンクが響き合う特別なひとときを楽しめる。
『大切な方との特別な夜を、HARUHOROが心を込めてお届けいたします。心温まるひとときを彩るクリスマスディナーを、ぜひホテルJALシティ羽田 東京にてお過ごしください。』
＜「Christmas Dinner 2025」概要＞
提供期間：2025年12月24日(水)・25日(木)
18時00分〜22時00分(ラストオーダー 20時00分)
料金：クリスマスディナーコース：お一人さま 7,000円（税・サービス料込み）
ノエルペアリング：お一人さま 2,500円（税・サービス料込み）
予約方法：公式ウェブサイト：https://www.haneda.jalcity.co.jp/
電話：03-5735-2623(10時00分〜21時00分)
※要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送りする。
※ 仕入れの状況により、内容を変更する場合がある。
※ノエルペアリングは、クリスマスディナーコースをご利用のお客さまのみ。
※アレルギー対応は行っていない。
※ 写真はイメージ。
■クリスマスディナーコース
Antipasto Freddo6種（冷前菜）
・カリフラワーのムース・カプレーゼ・カンパチ、大根・春菊とホタテのポルペッティ
・ズワイガニとマンゴーのレムラード・グジェールと鴨のリエット
Antipasto Caldo（温前菜）
・フォアグラのポワレシードルソース
Primo Piatto（パスタ）
・ウニと赤エビのトマトクリーム
Carne（肉料理）
・和牛サーロインのグリルソースポワブルヴェール
Dolce
・イチゴとショコラムースホワイトショコラスープを添えて
■ノエルペアリング
料理との相性を追求した4種のワインをコースに合わせて提供する。
・エスパス・オブリマリ・スパークリング・ロゼ
・サンデマン・ルビーポート
・オレンジ・ゴールド
・ヴィノジア･ネグロアマーロ･オルス
ノエルペアリングイメージ
［ペアリングイメージ］
Antipasto Freddo（冷前菜）
・エスパス・オブリマリ・スパークリング・ロゼ
Antipasto Freddo（温前菜）又はDolce
・サンデルマンルビーポート
Primo Piatto（パスタ）
・オレンジ・ゴールド
Calne（肉料理）
・ヴィネジア・ネグロアマーロ・オルス
■ホテルJALシティ羽田 東京
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド