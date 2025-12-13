¡ÚÀîÌî ÃÒ¸Ê¡Û¤¸¤Ä¤Ï¡Ö½µµÙ2Æü¡×¤ÏÅÚÆüµÙ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ö·ÀÌó¤¢¤ê¤¡×¤Çµá¿¦¼Ô¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¡Ö°¼ÁÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¸«È´¤Êý¡ÚÅ¾¿¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Û
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Èó¸ø³«µá¿Í¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢´ë¶È¤È¤Î¸ò¾ÄÂå¹Ô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡Ö³èÍÑ¡×¤·¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¤¬¡¢Å¾¿¦À®¸ù¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÈëµ»¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀîÌîÃÒ¸Ê»á¤Î¡ØÅ¾¿¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÅ¾¿¦¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë»×¹ÍË¡¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
µá¿Í¹¹ð¤ËÀø¤à¡ÖÍî¤È¤··ê¡×
¿¦¶È°ÂÄêË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µá¿Í¹¹ð¤Ëµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µá¿ÍÂ¦¤Èµá¿¦¼Ô¤Î´Ö¤ÇÍý²ò¤Ëóòó÷¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µá¿Í¹¹ð¤Ç¡Ö½µµÙ2ÆüÀ©¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÊ¿Æü¤Ï¶ÐÌ³¤Ç¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤ÈÆüÍËÆü¤ÏÉ¬¤ºµÙ¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¡×¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½µµÙ2ÆüÀ©¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ1¥«·î¤Î´Ö¤Ë¡¢2ÆüµÙ¤ß¤Î½µ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1²ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½µ¤Ï1Æü°Ê¾å¤ÎµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ëè·î¤ÎµÙÆü¤¬3¡Á4Æü¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µá¿Í¹¹ðÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤äÉ½¸½¤ò¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë´ðËÜÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±þÊçÁ°¤äÌÌÀÜ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉ¤Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢ÇüÂç¤Ê¹¹ðÈñ¤òÅê¤¸¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¿ô¤Îµá¿Í¤òÀ®Ìó¤µ¤»Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¼ê¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµá¿¦¼Ô¤Î´õË¾¤äÇ½ÎÏ¡¢Å¬À¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À®Ìó¤·¤ä¤¹¤¤°Æ·ï¤Ë°Â°×¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡×Ã´Åö¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¾¿¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤¹¤°¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÁá´üÎ¥¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö³ÚÅ·Åª¤¹¤®¤ë¿Í¡×¤ä¡Ö¤ª¿Í¹¥¤·¤µ¤ó¡×¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°µ¤Ë¼å¤¤¿Í¡×¤â¡¢¶¯°ú¤Ê¤¹¤¹¤á¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µá¿¦¼Ô¤È¤ÎÌÌÃÌ¤â·Á¼°Åª¤Ê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë½ª»Ï¤·¡¢µ¡³£Åª¤Ë¸¡º÷¤·¤¿µá¿ÍÉ¼¤ÎÂ«¤òÅÏ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÃ´Åö¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡ÖÎÉ¤È¼Áö¼Ô¡×¤È¤Ê¤ëÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤äÃ´Åö¼Ô¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Å¾¿¦À®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ãÅ¾¿¦³èÆ°¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¡ÈºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¡É¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥º¥ë¤¤Î¢¥ï¥¶¡×12Áª¡Ä¡Ö¤¨¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡×¡ä¤Ç¤Ï¡¢ºÇÎÉ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
