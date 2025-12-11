12月に入り、挨拶で「寒いですね」というフレーズがよく使われるようになってきた。だが「寒いですね」だけでは、その後の会話や関係を深めるためのきっかけになりにくい。長年、言葉遣いの研究している東香名子さんに、感じのいい人が「寒いですね」にチョイ足ししている最強のフレーズを教えてもらった。（ウェブメディアコンサルタント 東 香名子）

「寒いですね」ばかりでは

退屈な印象を与えてしまう

12月に入り、日に日に寒くなってきた今日このごろ。仕事やプライベートでは、冬の挨拶（あいさつ）として「寒いですね」というフレーズがよく使われます。

相手と「寒い」という気持ちを共感する、当たり障りのない定番のフレーズです。しかし相手に良い印象を残したいなら、それだけでは十分とは言えません 。

私は「バズる表現」の専門家として、多くの人の心を掴む表現を日々研究しています。

バズる記事において、最初の一文目が最も大切だと言われているのと同様に、人に会ったときも、最初にかける一言を大切にしましょう。その日の最初のセリフが、相手に与える印象を大きく左右するからです。

「寒いですね」という挨拶は便利ですが、日々使うことで陳腐化していきます。毎日会う人に「寒いですね」ばかり言っていると、「とりあえず言っているのかな」「心がこもっていないな」など、退屈な印象をもたれがちです。使い古された表現であることから、血が通っていない印象を与えることがあります 。

また、誰にでも使える汎用（はんよう）性の高い言葉であるため、相手の印象に残りづらい傾向があります。相手によっては堅苦しく感じたり、心の距離があるように思われたりしてしまうことも。

相手との心の距離を

グッと縮める一言を加えてみて

結果として、単なる事実の確認にとどまり、その後の会話や関係を深めるためのきっかけになりにくいのです。

今日からは、形式的な「寒いですね」という挨拶に終わらせず、相手との心の距離をグッと縮める一言を加えてみませんか。その日会ってすぐに相手のことを思いやり、あたたかい表現を心掛けることで、あなたを「感じのいい人だな」と思うようになります。

ここからは、さりげない言葉なのに、温かいコミュニケーションを生み出す「ちょい足しフレーズ」を紹介します。

