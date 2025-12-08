¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÅìÍÎÂç¤¬ÌÜÉ¸¤ò5°Ì°ÊÆâ¤ËÀßÄê¤·¤¿ÁÀ¤¤¡ÖÍ¥¾¡¡¢3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÅìÍÎÂç¤Î¼ç¾¡¦ÌÖËÜ²Â¸ç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤È¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£¹°Ì¤ËÄÀ¤à¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¡££¸Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÇò»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï£´Ç¯À¸¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢£´Ç¯À¸¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤·¤º¤Ä£´Ç¯À¸¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤Î£¶¶¯¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö£µ°Ì°ÊÆâ¡×¤ËÀßÄê¡£¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¥¾¡¡¢£³°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç£µ°Ì°ÊÆâ¤Ë¤·¤¿¡£¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤Þ¤º¤Ï£µÈÖ°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¹ç½É¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¤ò´º¹Ô¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÌÖËÜ¡££²£±Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜµ¤¤Ç£¶¶¯¤ÎÊÉ¤òÊø¤·¤Ë¤¤¤¯¡£