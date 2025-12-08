¤æ¤¿¤Ü¤óÆþ±¡Êó¹ð¡¢¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¡×ÅÀÅ©»Ñ¤ËX¾×·â¡¡Î¾¼ê¤âÉé½ý¡©¡Ö»ö¸Î¤«¤½¤ì¤È¤â¡×
¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Ç¸½ºß¤Ï¡ÖËÁ¸±²È¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òX¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSNS¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾Ü¤·¤¯Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×
¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢ºôÉÕ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ï³Ý¤±ÉÛÃÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÏÓ¤ËÅÀÅ©¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ï¥¬¡¼¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ÚÈáÊó¡ÛÆþ±¡¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾Ü¤·¤¯Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¤Ï3Ëü4000·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª²ø²æ¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÂç¾æÉ×¤«¤¤¡©½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡©¡×¡ÖÉÛÃÄ¤Ç±£¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤é¤ó¤¬¡¢µÓ¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤ªÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö»ö¸Î¤«¤½¤ì¤È¤â¡£¤È¤â¤¢¤ìËÜ¿Í¤Î²óÉü¤ÈÉüµ¢¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤¿¤Ü¤ó¤µ¤ó¤¬24Ç¯12·î¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢25Ç¯3·î¤Ë¥Ð¥¤¥¯Æþ¼ê¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Î½èÃÖ¤«¤é¸«¤ë¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤³¤±¤¿¡©¡×¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£