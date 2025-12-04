《期間限定》今すぐ【リンツ】へダーーーッシュ！！「スノーマンドリンク」が可愛いッッ♡

【リンツ】からスノーマンのチョコがトッピングされた、冬にぴったりの可愛らしいドリンクが登場。期間限定で味わえるドリンクは、アイス & ホットのどちらも選べます。飲み比べを楽しむのもおすすめです。なくなり次第終了のため、気になる人はお早めに。

アールグレイ仕立て！「SNOWMAN ショコラドリンク」

帽子やマフラーを身につけたスノーマン。ドリンクの上にトッピングされていて、可愛いビジュアルに仕上がっています。公式サイトによれば「アールグレイが上品に香る」とのことで、柑橘系の風味がほんのり感じられて飲みやすいかも。ホットを選べばからだが温まって、心もホッと落ち着けそうです。

アイスは特に写真映えしそうなビジュアル！

「SNOWMAN ショコラドリンク」のアイスは、透明なカップに入っている分、まるでスノードームのようなトップ部分と、2層仕立てのドリンク部分のビジュアルがより映えそうです。街のイルミネーションと共に写真撮影を楽しむのもいいかも。気分をリフレッシュしたい時には、ぜひアイスを選んでみて。

※すべての商品情報・画像はリンツショコラブティック出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino