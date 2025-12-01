ホテルニューオータニ幕張のサンドウィッチ＆スイーツビュッフェ。12月からは、いちご・チョコ・チーズを堪能するメニューが登場
ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、いちご・チョコ・チーズを堪能する「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ〜ウィンタースイーツコレクション〜《第二弾》」を開催。期間は、2025年12月1日（月）から2026年1月4日（日）まで。
スーパースイーツなどの甘美なスイーツ、焼きたてのパンケーキ、自分だけのオリジナル丼、豊富なサンドイッチなど大満足のラインナップ。冬の贅沢なひとときを。
いちご・チョコ・チーズを使用したスイーツや、スーパースイーツも好きなだけ
スイーツには、定番の「ストロベリーショートケーキ」や「いちごのロールケーキ」、「いちごのタルト」など、見た目もキュートで味わいも抜群のいちごスイーツが盛りだくさん。いちごだけでなく、「チョコレートタルト」や「チョコレートプリンとマスカルポーネクリーム」、「いちごのタルトとクリームチーズのシャンティー」、「いちご飾りのベイクドチーズケーキ」など、チョコやチーズを使ったスイーツも登場し、バラエティ豊かに楽しめるのがうれしい。
また、ニューオータニの代名詞ともいえるこだわりの素材で仕上げられたスーパースイーツを用意。「スーパーチョコレートショートケーキ」（1ピース1,782円）と「スーパーメロンショートケーキ」（1ピース1,944円）も、ビュッフェサイズで存分に堪能しよう。
できたてが味わえる、ふわふわのパンケーキといちごのパフェ
その場で焼きあげるふわふわの「いちごのパンケーキ ショコラカップのハチミツ添え」も必見。いちごの食感が楽しい食べるソースと、チョコレートのカップに入ったはちみつをたっぷりとかけて味わおう。
さらに、濃厚な冷たいソフトクリームとフレッシュいちごが相性抜群の「ストロベリーパフェ」も注文ごとにその場で仕上げられて提供。できたてのライブ感を存分に楽しんで。
いちごと組み合わせたモチモチのピッツァにご注目
店内で焼きあげられる「窯焼き ストロベリーピッツア チョコレートソース」は、焼きたてのモチモチ食感の生地とフレッシュいちご、チョコレートソースの三位一体のマリアージュが絶品。ぜひ堪能してほしい1品に。
豊富なサンドイッチメニューや、自分だけのオリジナル丼作りも必見
スイーツだけでなく、お食事メニューも充実。ホテル王道のローストビーフのカッティングサービスや、ホテルメイドブレッドで作るオリジナルサンドイッチなど、数種類のサンドイッチをお届けする。
そのほか、食事メニューの中で人気急上昇なのが“お好み丼バラエティ”。熱々のご飯に、薄切りのローストビーフと醤油ベースの和風ソースで「ローストビーフ丼」を作ったり、甘ダレを絡めたうなぎ＆とろろで「うなとろ丼」を作るなど、自分だけのオリジナル丼が作れる新コーナーに足を運んでみて。
スーパースイーツを含めたスイーツと、ボリューム満点のお食事メニューは思わず笑みがこぼれるほど。家族や友人とともに、心ゆくまで堪能する贅沢な冬のひとときを満喫しよう。
◆ビュッフェの会場は？
緑に囲まれたラウンジでホテル自慢のスイーツや軽食を
大きな窓から爽やかな緑とやわらかな光が射し込むホテルニューオータニ幕張のロビィラウンジ。ホテルメイドの焼きたてパンを使ったオリジナルサンドイッチや、豊富なスイーツが好きなだけ楽しめるスイーツビュッフェでくつろぎのひとときを。
