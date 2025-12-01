◇サッカーJ1リーグ第37節 神戸0-0FC東京(11月30日、ノエビアスタジアム神戸)

J1リーグ3連覇を逃したヴィッセル神戸。11月30日はホーム最終戦が行われ、試合後のセレモニーでは吉田孝行監督が今季限りでの退任を表明しました。

本拠地最終戦となった第37節のFC東京戦は0-0の引き分け。すでに3連覇の可能性がなくなっていたチームは、順位を2つ下げ5位に転落。2位浮上の可能性が消滅しました。

試合後に行われたセレモニーで吉田監督は、「ヴィッセルファミリーの皆さん、一年間ご支援、ご声援ありがとうございました。今シーズンもタイトルを目標に頑張ってきましたが、自分の力不足で、タイトル獲得できず、本当に申し訳ありません」と開口一番に謝罪。

そして、間を置き、何かを噛みしめる表情を見せると、「今シーズン限りで退任することにしました」と電撃退任を発表。スタンドのサポーターは「えーーー」「やめるなー」など声が響きました。

続けて、涙ぐみながら「苦しい状況で監督を引き受けて、ここ3年は優勝争いするチームまで成長しました。このピッチで躍動する選手が好きでした。このスタジアムの雰囲気、なによりサポーターの声援が大きな力になりました。」と感謝を伝えました。

2022年に3度目の就任となって以降、23、24年にリーグ連覇を達成。3連覇を目指した今季は第36節のガンバ大阪戦で引き分け、優勝の可能性が消滅。天皇杯でも決勝で敗れ、今季は無冠となっていました。

吉田監督は、「僕の胸には神戸魂が詰まっています。その魂はここに置いて、来シーズン新たな環境でチャレンジしたいと思います。残り2試合も手を抜くことはありません。自分を貫いて、神戸のサッカーを最後までやり続けます」と最後の挨拶を終え、一礼。ファンから「タカユキ」コールが贈られました。