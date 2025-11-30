プレミアリーグ 25/26の第13節 ブレントフォードとバーンリーの試合が、11月30日00:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはライル・フォスター（FW）、ジアン・フレミング（MF）、ルム・チャウナ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、バーンリーが選手交代を行う。ハンニバル・メジブリ（MF）からレスリー・ウゴチュク（MF）に交代した。

75分、ブレントフォードは同時に2人を交代。ケビン・シャーデ（FW）、アーロン・ヒッキー（MF）に代わりリース・ネルソン（FW）、リコ・ヘンリー（DF）がピッチに入る。

75分、バーンリーは同時に3人を交代。ライル・フォスター（FW）、ルム・チャウナ（FW）、フロレンティーノ・ルイス（MF）に代わりジェイドン・アンソニー（FW）、ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、ジョシュ・ローレント（MF）がピッチに入る。

81分、ついに均衡が崩れる。ブレントフォードのイゴーリ・チアゴ（FW）がPKが生まれブレントフォードが先制する。

82分、バーンリーが選手交代を行う。ジョシュ・カレン（MF）からアルマンド・ブロヤ（FW）に交代した。

85分バーンリーが同点に追いつく。ジアン・フレミング（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

86分、ブレントフォードが選手交代を行う。マティアス・イエンセン（MF）からイェホル・ヤルモリュク（MF）に交代した。

その直後の86分ブレントフォードが逆転。イゴーリ・チアゴ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

90+1分、ブレントフォードが選手交代を行う。イゴーリ・チアゴ（FW）に代わりキーン・ルイスポッター（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の90+2分ブレントフォードに貴重な追加点が入る。ジョーダン・ヘンダーソン（MF）のアシストからダンゴ・ウアタッラ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ブレントフォードが3-1で勝利した。

なお、バーンリーは16分にハンニバル・メジブリ（MF）、77分にアクセル・トゥアンゼベ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 02:10:10 更新