旅先で買いたい「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「堂島ロール」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部は11月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で買いたい「大阪府のお土産」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名なロールケーキ。ちょっとオシャレでワンランク上のお土産になる」（40代男性／神奈川県）、「他にない濃厚なクリームが美味しいから」（30代女性／静岡県）、「人にもよろこばれるし、上品な甘さが美味しいので自分でも食べたい」（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「出来たてを運ぶのは匂いの問題で勇気がいるが、それ以上においしいから」（30代女性／埼玉県）、「具材のジューシーさと皮のふんわり感が抜群においしくて 味の信頼感が高く、ハズレがない」（40代男性／大阪府）、「大阪に行ったら必ず551の豚まんを買います。いつも行列が出来るほど人気ななが美味しいからわかるし、また食べたいので選びました」（40代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：堂島ロール（モンシェール）／69票2位は「堂島ロール（モンシェール）」でした。濃厚でなめらかなクリームと、しっとりとした生地が絶妙にマッチした大阪発の大人気ロールケーキ。贈り物や手土産としても高く評価されています。
1位：豚まん（551蓬莱）／104票1位は「豚まん（551蓬莱）」でした。ジューシーな豚肉と玉ねぎの甘みが詰まった関西のソウルフード。大阪土産の定番として長年親しまれており、店舗前にできる行列は名物のひとつです。
