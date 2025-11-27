Stray Kids、K-POPアーティスト“最多記録”更新！米レコード協会ゴールド認定が6作に　初のプラチナ認定も

Stray Kidsが、アメリカレコード産業協会（RIAA）から新たに合計6つの認証を獲得した。

【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

11月26日（現地時間）、RIAA公式サイトによると、Stray Kidsは8月に発売した4thフルアルバム『KARMA』でゴールド認証を受けた。

RIAAはアメリカ国内でアルバム販売50万枚以上を達成した作品にゴールド認証を付与しており、これによりStray Kidsは『★★★★★（5-STAR）』『樂-STAR』『ATE』『MAXIDENT』『SKZHOP HIPTAPE “合（HOP）”』に続いて『KARMA』でもゴールドを獲得。K-POPアーティストとして最多となる計6作品のRIAAゴールド認証保持という記録を更新した。

シングル部門でも、グループとして初のプラチナ認証を含む5つの新たな認証を手にした。まず、2020年6月発売の1stフルアルバム『GO生』のタイトル曲『God’s Menu』が、アメリカ国内シングル売上100万枚を突破し、Stray Kidsとして初のプラチナ認証を獲得した。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

さらに、2022年10月発売のミニアルバム『MAXIDENT』のタイトル曲『CASE 143』、2023年6月発売の3rdフルアルバム『★★★★★（5-STAR）』のタイトル曲『S-Class』、同年11月発売のミニアルバム『樂-STAR』のタイトル曲『LALALALA』、そして2024年7月発売のミニアルバム『ATE』のタイトル曲『Chk Chk Boom』の4曲が、いずれもアメリカ国内でシングル売上50万枚以上を記録し、ゴールド認証を獲得した。

すでに『God’s Menu』『MANIAC』『Back Door』『Thunderous』の4曲でゴールド認証を得ていたStray Kidsは、今回新たに4曲を加え、圧倒的な現地人気を改めて証明した。

アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で“70年の歴史を書き換えた”と評されるStray Kidsは、同チャートでまた新たな快挙を達成した。4thフルアルバム『KARMA』が11月29日付「Billboard 200」で45位を記録し、13週連続でトップ100入りを果たしたのだ。これは、前作『★★★★★（5-STAR）』が達成した12週連続トップ100を上回る新記録となる。

ロングラン人気が続くなか、Stray Kidsは11月21日に発売した新作『SKZ IT TAPE』収録曲『DO IT』で、「Billboard 200」で8作連続となる“初登場1位”を達成できるかどうか、熱い注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）