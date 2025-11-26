防犯カメラに映る分厚い黒いダウンに身を包む男。地面に落ちている何かを拾うようなそぶりをしながら、歩みを進める。男はこの約2時間後、どんでもない凶行に走り、穏やかな昼下がりの住宅街が地獄絵図と化した。

11月24日0時半ごろ、東京都足立区梅島の国道で、白いセダンタイプの乗用車が横断歩道で歩行者をはねた後、歩道に乗り上げ、さらに別の歩行者らを次々にはねた。その後に車道に戻った乗用車は複数の車とぶつかり、玉突き事故が発生。死者2人、重軽傷者人という惨事となった。

大手紙社会部記者が語る。

「徐々に事故の詳細が分かってきました。最初にはねられたのは、横断歩道を渡っていた区内に住むフィリピン国籍の女性会社員、テスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）です。テスタドさんは意識不明の重体でしたが、のちに死亡が確認されました。テスタドさんをはねた後に車は歩道に乗り上げ、さらに人をはねた。このうちの同区在住、杉本研二さん（81）が死亡しました。

車はさらに走行を続け、車道に戻るもトラックや乗車などに衝突。玉突き事故を起こしながら、ガードレールにぶつかって止まりました。わずか300メートルほどでの出来事です。車はナンバーがついていない展示車両の白いクラウンで、事故の約2時間前に近くの自動車販売店から盗まれたものでした。

パトカーがこの盗難車を発見し、サイレンを鳴らして追跡しはじめたあとに起きた事故でした。運転していた男は車から降りて逃走していましたが、警視庁は同日中に足立区内に住む37歳の男を窃盗容疑で逮捕しました」

警視庁はこの男について「刑事責任を問えるか慎重に判断する必要がある」として氏名などを公表していない。

「数年通院している、心神喪失の可能性がある男ということですが、亡くなった被害者もいる以上、警察は氏名を公表すべきだという意見も多い。ただ、窃盗について『盗んだわけではなく、試乗するために店から出た』と話すなど、支離滅裂な印象は否めません」（同前）

当時の事件現場は「『（車を）避けろ』とか『AED持ってきて！』などと怒号や悲鳴が響く凄惨な状況だった」（同記者）という。事故が起きる約時間前に、現場から650メートルほど離れた自動車販売店で、男は車を盗んだと見られている。

「これは自動車販売店に徒歩で向かう男の映像です」

こう話すのは販売店の近隣店舗の男性だ。

映像には黒いダウンを着た男が左手に何か袋のようなものを掴みながら、腕を振り堂々と歩いている様子がはっきりと映っている。思いつめたような表情にも見える険しい様子で、進行方向や下を向きながら蛇行するように歩いていた。

「なぜか複数回、歩道に落ちているゴミを拾っているような行動をとっています」（近隣店舗の男性）

このあと男は展示車両に乗り、店を後にして今回の事故を起こすことになる。

「神奈川の山の方に行きたいと思っていた」

動機についてこう供述しているという男。その動機や責任能力について警視庁が慎重に捜査を進めている。