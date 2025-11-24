º£¤Ç¤â2¿Í¤¤ê¤Ç¥Ç¡¼¥È¤â¡ÄÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ë½éÄ©Àï¤ÇÉ×ÉØ¶¦±é¡¡ºÊ¡¦µÆÃÏÑÛ»Ò¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¿¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ö¤ê¡É
¡¡11·î23Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤È±é½Ð¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò¤¢¤ë½÷Í¥¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î29Æü¸á¸å10»þ5Ê¬¤«¤é¡¢NHK¥é¥¸¥ªÂè°ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆµÓËÜ¤È±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø2¿Í¤È°ÛÀ±¿Í¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ù¤È¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£ºî¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ø²»¤À¤±¤ÎÉ½¸½¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤ÈÌÌÇòÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Á¤òÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ª¤«¤éÌÜ¤Ë¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ù¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À÷Ã«¤µ¤ó¤¬¡ÈÎ¢Êý¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÅÏÊÕÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÑÛ»Ò¤µ¤ó¡£µÓËÜ²È¤È±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÉ×ÉØ¶¦±é¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆÃÏ¤µ¤ó¤â¼ýÏ¿¸å¡ØÀ÷Ã«¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤Ç¡¢»ä¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡ÔÉ×ÉØ¶¦±éÁÇÅ¨¡Õ¡Ô¤´É×ÉØ¶¦±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤« ¤¹¤´¤¤¡Õ¡Ô¤Ê¤ó¤ÈÑÛ»Ò¤µ¤ó¤ò±é½Ð¡ªº£Ç¯¤Î±Ç²è¸ø³«ËÜ¿ô¤â¤á¤Á¤ãÂ¿¤¯¡¢ÉñÂæ°§»¢¤äÈÖÀë¤âÉÑÈË¤ÊÃæ¤Ç¤è¤¯À½ºî¤Ç¤¤¿¤Ê¤¡¡Õ¤È¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö2014Ç¯11·î¤ËÆó¿Í¤ÎÇ®°¦¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢11ºÐº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë±éµ»ÇÉ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤òÂç¤¤¤ËÆø¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î2015Ç¯¸µÃ¶¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢Ï¢Ì¾¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£2016Ç¯10·î¤ËÂè°ì»Ò¡¢2019Ç¯3·î¤ËÂèÆó»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤Ö¤ê¤òTVÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯7·î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢°é»ù¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤ÎÆþ¤ê¶ñ¹ç¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÃ´Åö¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ø¸þ¤³¤¦¤¬¡Ê°é»ù¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢³ä¤È¼«Ê¬¤¬´Ë¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ÷Ã«¤µ¤ó¤â¡¢2025Ç¯10·îÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò¿Æ¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½çÄ´¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¼¥Ç¥£¥¢¡¼¡Ù¡¢¡ØÂç²ø½Ã¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¹ç¤¦¤Ê¤É¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿¼¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÍÇ½Ë¤«¤Ê2¿Í¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£