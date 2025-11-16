「今日好き」村谷はるな、韓国での美脚際立つミニスカコーデ披露「オーラすごい」「憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月15日、自身のInstagramを更新。韓国の街中でミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
村谷は「＃韓国」とハッシュタグをつけて「12月はプラベで韓国行く」「おすすめの場所おしえてくださいナ」とつづり、韓国の街中での写真を複数投稿。ファー付きのグレーのミニ丈ジャケットに黒いデニムのミニスカートを合わせ、スラリと伸びた美しい脚には厚底ブーツを履いている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「本当に可愛い」「オーラすごい」「憧れ」「来月楽しんできてね」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル良すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
◆村谷はるな、ミニスカ×厚底ブーツで美脚披露
村谷は「＃韓国」とハッシュタグをつけて「12月はプラベで韓国行く」「おすすめの場所おしえてくださいナ」とつづり、韓国の街中での写真を複数投稿。ファー付きのグレーのミニ丈ジャケットに黒いデニムのミニスカートを合わせ、スラリと伸びた美しい脚には厚底ブーツを履いている。
◆村谷はるなの投稿が話題
この投稿にファンからは「スタイル良すぎる」「本当に可愛い」「オーラすごい」「憧れ」「来月楽しんできてね」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】