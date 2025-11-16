ÊÆ¹ñËÉ¼¡´±¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÌÏÈÏÅªÆ±ÌÁ¡ÄNATO°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¹ñËÉÈñGDP3¡¥5¡óÌóÂ«¤·¤¿¹ñ¡×
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¡ÊÀ¯ºöÃ´Åö¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñÁý³Û·èÄê¤ò¤á¤°¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤ÏËÜÅö¤ËÌÏÈÏÅª¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¿¡ÖGDPÈæ3¡¥5¡ó¡×¤Î¹ñËÉÈñ´ð½à¤ò´Ú¹ñ¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë°Ê³°¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈ¿±þ¤À¡£
¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¤Ï14Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç³«¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñ·³¤ÎÆü¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç½Ë¼¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤äÊÆ¹ñ¤Î¾òÌóÆ±ÌÁ¤Î¤¦¤ÁNATO²ÃÌÁ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ï¡¼¥°¤Ç¤ÎNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¹ñËÉÈñ3¡¥5¡ó¤Î´ð½à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´ÚÊÆÎ¾¹ñ¤Ï14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¶¦Æ±¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤Ç´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î3¡¥5¡ó¿å½à¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤òÌÀµ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤êÂåÉ½Åª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºöÄÌ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¤Ï´Ú¹ñ¤Î·èÄê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È´Ú¹ñ¤¬ÅØÎÏ¡¦ºâÀ¯¡¦¸¥¿È¤ò¹ÔÆ°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤ÏÌ¤Íè»Ö¸þÅªÆ±ÌÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±ÂÎÀ©¤Î¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ä¹´±¡¦ÉûÄ¹´±¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬¡Ö¤³¤ÎÀÊ¤¬»ö¼Â¾å½é¤Î¸ø³«ÀÊ¾å¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ô»ö¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ·³¹â°ÌÍ×¿Í¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¤Ø¤Î»¿¼¤âÂ³¤¤¤¿¡£ÊÆÅý¹ç»²ËÅËÜÉô¤Î¥Þ¥Û¡¼¥Ë¡¼¼¡Ä¹¤Ï»²ÀïÍ¦»Î¤Ë¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1952Ç¯¤Î´Ú¹ñÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡Ë»²ÀïÅö»þ¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÉþÌ³¤·¤¿Éã¿Æ¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Þ¥Û¡¼¥Ë¡¼¼¡Ä¹¤Ï¡ÖÉã¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤Î·³ÉþÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¤Ä¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÎ¦³¤¶õ·³¤¬ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â¶¯¿Ù¤ÊÀïÆ®°÷¤È¤¤¤¦ÅÀ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î´í¸±¤ÇÌöÆ°Åª¤Ê¶¼°Ò´Ä¶¤Ï¡ØÎÉ¤¤Í§¿Í¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆ±ÌÁ¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ±ÌÁ¤Ï·³»ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£½Ë¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ç´É¤·¤¿¹¯µþÏÂ¡Ê¥«¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Õ¥¡¡ËÃóÊÆÂç»È¤Ï¡¢¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ÎÆ±ÌÁ¤Ï´Ú¹ñ¤Î·³»ö¡¦·ÐºÑ¡¦µ»½ÑÇ½ÎÏ¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Î¹ç°Õ¤ò´ð¤ËÆ±ÌÁ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸½Âå²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ëÃÏ°èÅª¡¦À¤³¦ÅªÄ©Àï¤Ë¤È¤â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÕªÂç»È¤Ï¤³¤ÎÆü´ÚÉþ»Ñ¤Ç³°ÉÐ¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ç¥¾¥ó¥Ö¥ë¹ñÌ³¼¡´±Êä¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃ´Åö¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¹ñËÉ¼¡´±Êä¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¡Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥·¥ç¡¼²¼±¡µÄ°÷¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ó¥²¼±¡µÄ°÷¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£