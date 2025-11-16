参政党の梅村みずほ参院議員が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、中国への渡航危険レベルを引き上げることを提案した。



高市早苗首相が11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏の質問に対して「台湾有事が存立危機事態に該当し得る」と答弁していた。あくまで可能性についての答弁だったが、中国側は反発。薛剣（せつけん）・駐大阪総領事はＸ（旧ツイッター）に「汚い首を斬ってやる」などと書き込んだ。13日には中国外務省の孫衛東次官が金杉憲治・駐中国大使を呼んで抗議し、発言の撤回を要求していた。



この動きに対して、日本側も14日に外務省の船越健裕事務次官が呉江浩・駐日大使を呼び、薛剣氏の投稿に抗議。しかし、中国は国民に対し日本への渡航を控えるよう呼び掛ける通知を出すという行動に出ていた。



梅村氏は、中国外務省が日本への渡航を控えるよう注意喚起したというニュースを引用し「日本も渡航危険レベルを引き上げましょう。」と提案。「そもそも、昨年深圳で発生した男子児童襲撃事件時に引き上げるべきだったのであり、遅すぎるほどです。」と2024年9月に中国・深圳市で10歳の日本人男児が刺殺された事件を引き合いに出し、対応の“甘さ”を指摘した。



（よろず～ニュース編集部）