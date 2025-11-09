ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が、ビーフと海老（えび）を使った新商品「炭火焼ビーフと海老の贅沢（ぜいたく）ハーフ＆ハーフ」を11月17日から期間限定で販売します。

【写真】「ジョブチューン」でおなじみの大山幸恵さん！ 「プレミアムローストチキン」本格ビジュアルも！

新商品は、職人が炭火で焼き上げた香ばしくジューシーな「炭火焼ビーフ」と、1ピースに1尾まるごと使用した大ぶりな海老をレモンマヨソースと合わせた「ダンシングレモンマヨシュリンプ」が一度に楽しめるメニュー。炭火焼きしたビーフの香ばしさとうまみ、海老の上品な甘みと、“肉派”も“海鮮派”も満足できる一品になっています。

価格は、Mサイズの持ち帰りが2190円（以下、税込み）、デリバリーが4380円。

同社商品開発責任者の大山幸恵さんは、「炭火焼ビーフ」について「私自身も一番好きなピザです。全国規模のチェーン店で職人さんの手で炭火焼を施しているお肉を使用したピザの提供というチャレンジはとても難しいものでしたが、どうしても本格的な炭火焼きの香ばしさを再現したいという思いで開発を進めました。お肉そのものの味を最大限に活かすため、味付けはシンプルに塩とコショウのみ。あえてトマトソースを使わず、ビーフのうまみを主役にしたこだわりの一枚です」と説明。

一方の「ダンシングレモンマヨシュリンプ」については「海老の素材感を残しつつも、ピザとしてのバランスを取るのが難しい商品でした。冬のピザは、ホワイトソースなど、クリームベースのソースを合わせることが多いのですが、今年はすっきりとした味わいの中にまろやかさを感じるレモンマヨソースを選びました。海老の甘みとレモンの酸味のバランスが絶妙で、最後の一口まで飽きずに楽しめるピザになったと思います」といい、「今年の冬は、この贅沢なハーフ＆ハーフで、ぜひ特別な食卓をお楽しみください」とアピールしています。

また、ローズマリーやオレガノなど、5種類のハーブとスパイスを使用した本格ローストチキン「プレミアムローストチキン」（持ち帰り／デリバリーともに790円）が、12月1日から販売されます。