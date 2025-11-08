『キミとアイドルプリキュア♪』第39話 寸田のダンス特訓を手伝う！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第39話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第39は11月9日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第39話「まわれ！寸田先輩」＞
ある日の夕方、学校から帰ろうとしていたこころ（声：高森奈津美）は、かつてこころをダンス部にさそった3年の寸田躍が練習しているところに通りかかる。しかし、猛烈なスピンをしたまま飛び上がった寸田は、着地とともに気を失ってしまう。おどろいて駆け寄ったこころを前に目を覚ました寸田は、「どうしてもダンシングスターカップで優勝したい」と語り、再び練習へと戻っていく。
翌日、こころの話を聞いたうた（声：松岡美里）たちは、ダンシングスターカップの創設者が「寸田周」という人物だと知り、寸田に事情を聞き、寸田のダンシングスターカップへの思いを知ったこころとうたたちは、寸田の特訓を手伝うことにする。
また、11月9日放送の第39話では『Dancing☆Star プリキュア』The Stageのメンバー5名と妖精のパドドゥが、ゲスト出演。新しく先行カットが到着した。舞台とアニメの垣根を超えた豪華コラボをお見逃しなく。
（C）ABC-A・東映アニメーション
また、11月9日放送の第39話では『Dancing☆Star プリキュア』The Stageのメンバー5名と妖精のパドドゥが、ゲスト出演。新しく先行カットが到着した。舞台とアニメの垣根を超えた豪華コラボをお見逃しなく。
（C）ABC-A・東映アニメーション