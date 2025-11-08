累計900万部を突破した人気コメディ『極主夫道』より、主人公・不死身の龍(cv. 津田健次郎)がパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組『極ラジオ道』(通称：極ラジ)の配信がこの冬スタートする。



番組内では、リスナーから寄せられた楽しいエピソードや、主夫の暮らしの知恵(？)がたっぷり紹介される。

■『極ラジオ道』概要

パーソナリティ：不死身の龍(cv. 津田健次郎)

配信先：YouTubeコミックバンチCH」にてプレミア公開予定

番組放送に先がけて、リスナーからのお便りを募集。採用されると全員に番組オリジナルグッズがプレゼントされる。募集テーマは『聞いてよ龍さん』『我が家のオキテ』で、応募フォームにて、2025年11月12日(水)23:59まで。



番組の放送日など、追加情報は随時『極主夫道』公式Xアカウント(＠gokushufu_comic)ほかにて告知される。

■『極主夫道』(著：おおのこうすけ)

元・最凶ヤクザが選んだのは、主夫としての道だった──。鬼才の新鋭作家がおくる、アットホーム任侠コメディ。第1話試し読みはこちらから。