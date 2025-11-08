『極主夫道』、主人公・不死身の龍(cv. 津田健次郎)がパーソナリティのラジオ番組がこの冬公開
累計900万部を突破した人気コメディ『極主夫道』より、主人公・不死身の龍(cv. 津田健次郎)がパーソナリティを務めるインターネットラジオ番組『極ラジオ道』(通称：極ラジ)の配信がこの冬スタートする。
番組内では、リスナーから寄せられた楽しいエピソードや、主夫の暮らしの知恵(？)がたっぷり紹介される。
■『極ラジオ道』概要
パーソナリティ：不死身の龍(cv. 津田健次郎)
配信先：YouTube「コミックバンチCH」にてプレミア公開予定
番組放送に先がけて、リスナーからのお便りを募集。採用されると全員に番組オリジナルグッズがプレゼントされる。募集テーマは『聞いてよ龍さん』『我が家のオキテ』で、応募フォームにて、2025年11月12日(水)23:59まで。
番組の放送日など、追加情報は随時『極主夫道』公式Xアカウント(＠gokushufu_comic)ほかにて告知される。
■『極主夫道』(著：おおのこうすけ)
元・最凶ヤクザが選んだのは、主夫としての道だった──。鬼才の新鋭作家がおくる、アットホーム任侠コメディ。第1話試し読みはこちらから。
番組内では、リスナーから寄せられた楽しいエピソードや、主夫の暮らしの知恵(？)がたっぷり紹介される。
■『極ラジオ道』概要
パーソナリティ：不死身の龍(cv. 津田健次郎)
配信先：YouTube「コミックバンチCH」にてプレミア公開予定
番組の放送日など、追加情報は随時『極主夫道』公式Xアカウント(＠gokushufu_comic)ほかにて告知される。
■『極主夫道』(著：おおのこうすけ)
元・最凶ヤクザが選んだのは、主夫としての道だった──。鬼才の新鋭作家がおくる、アットホーム任侠コメディ。第1話試し読みはこちらから。