【ドジャース今世紀初WS連覇の内幕】#1

ドジャース山本由伸「負けは選択肢にない！」…優勝パレードで名言再び、大喝采浴びる

西海岸の名門球団の歴史に名を刻んだ。

山本由伸（27）が獅子奮迅の活躍で球団史上初にして、メジャーリーグで今世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献し、MVPに選ばれた。

今ポストシーズン（PS）は6試合（先発5試合）に登板し、5勝1敗、防御率1.45。2001年のダイヤモンドバックスのカート・シリング以来のPS2試合連続完投勝利を挙げ、WSでの3勝は同じ01年Dバックスのランディ・ジョンソン以来、ド軍での完投勝利はチームのレジェンドである1988年のオーレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりの快挙だった。

身を粉にした働きぶりは話題を呼び、延長十八回までもつれた日本時間10月28日の第3戦では第2戦の完投から移動日を挟み、中1日で登板を志願。すでに投げ終えていた佐々木朗希（24）が「マジ！？」と驚愕の表情を浮かべるのを尻目にブルペンで登板準備を繰り返した。チームのサヨナラ勝ちで登板機会はなかったものの、その男気は日米で称賛された。

さらに世界一を決めた先の第7戦では、6回1失点だった11月1日の第6戦から「中0日」で九回1死一、二塁の崖っぷちの場面で登板してピンチを脱し、延長戦に入っても相手の反撃を断ち切って胴上げ投手に。その献身ぶりは米メディアでも絶賛された。

チーム内からも「信じれられない」「驚きだ」といった声であふれたが、フリードマン編成本部長は連投の裏側についてこう明かしている。

ピークは「あと1〜2年」の見立ても

第6戦の試合後、山本から「第7戦に備えて治療を受けておく」というテキストメッセージを受けた。フリードマン氏は半信半疑だったが、翌日も自ら「投げられる」と伝えてきたという。一昨年オフ、投手史上最高額の12年約465億円（当時のレート）で契約しただけに、同編成本部長は「彼はこれまで見てきた中でも最高のプレーヤーのひとりだ」と賛辞を惜しまなかったが、PSを含めて今季のフル稼働には不安が残るのも事実だ。

今季は3月のカブスとの日本開幕シリーズで開幕投手の大役を務め、先発、リリーフとも故障が続出する中、唯一、ローテを守った。レギュラーシーズン（RS）はエースのノルマとされる30試合（173回3分の2）に登板し、12勝8敗、防御率2.49。PSと合わせれば36試合（211回）に達した。

山本は渡米前年の23年はRS、PSに加え、WBCも合わせて193イニングに登板。開幕前の春先からのフル稼働で登板過多が懸念される中でメジャー1年目を迎え、6月に右肩腱板損傷で約2カ月半の離脱を強いられた。ただでさえ、身長178センチとメジャーリーガーにしては小柄な上にオリックス時代から脇腹や腰など故障を繰り返してきただけに、メジャー関係者の間では「最高のパフォーマンスを発揮できるのは、あと1〜2年くらいではないか」と危惧する声もあるほどだ。

山本は日本の連覇がかかる来年3月のWBCに関しては出場可否を明らかにしていないが当然、エースとして期待される。仮に出場して春先からフルスロットルで投げ続ければ、24年の二の舞いになりかねない。

ワールドシリーズMVPの代償は高くつくかもしれない。

◇ ◇ ◇

一方、大谷に関してだが、実際のところ米国人の目にはどう映っているのか。メディアに続き、なんと選手投票によるMVPまでも落選。あれほどの衝撃的な成績を残しながら、なぜなのか。水面下ではいったい何が起きているのか。専門家に話を聞くと意外な言葉が返ってきた。

