早稲田大出身・24歳「不動産会社を寝坊でクビ」になっても一切焦りのない爆裂余裕の秘密

2024年春、新卒で不動産ベンチャーに就職した現在24歳の男性は今年6月、会社から「クビ」を宣告された。会社から告げられたのは出勤停止2日の処分。始末書に加え、部署も異動となり、担当エリアも剥奪された。

「桁違い」の契約を次々に

担当エリアは一から出直しでも、すでに仕事の流れをつかんだ金谷さんにとって、結果を出すのはさほど苦ではなかった。

桁違いの契約が相次ぎ、自己ベストは1件で粗利1億円。入社時に半期目標が5000万円だったことを考えれば、「次元が違いました」。気付けば部署でまたもやトップクラスの成績をたたき出していた。

待遇は月収35万円で、成績に応じたボーナスが年2回。下期は新人にもかかわらず、100万円のボーナスが支給された。

だが、このころから会社への不満も頭をもたげていた。

いくら成績が良くても、給料ランクは一番下。にも関わらず、2つ上のランクの先輩らと同じ3億円超というノルマを課されていた。

「さすがにおかしくないですか?」

部長に直談判したが、「エリアは東京だし、できるでしょ」と相手にされなかった。

内心では「できるできないの問題じゃないだろ」と思ったが、2度の始末書が頭をよぎった。「他への示しがつかないのかな」と自分を納得させた。

「防ぎようがなかった」3度目の寝坊

順風満帆と思っていた今年3月、再び寝坊した。

原因はまったくの不明。前日に飲酒はせず、夜更かしもしていなかった。目覚ましもセットしていたのに、目覚めたのは正午ごろだった。

「さすがにクビだろう」

覚悟はしていたが、上司の口からは意外な言葉が出てきた。

「残りたいの?」

もちろん「はい」と即答。「何か覚悟を見せて」と言う上司に、「やれることはすべてやったつもりです。今回は精神面で防げたものではありません」と言い切った。鉄道の運転士が宿直室で使う、自動でベッドがせり上がる起床装置を12万円で購入。「これ以上の対策はできません」と訴えた。

結果は始末書と3日間の出勤停止処分。1人暮らしを禁止され、都内の実家から通うように指示された。会社まで1時間程度かかるが、首の皮一枚つながり安堵した。

だが、「こんな寝坊の仕方をする自分のことが信じられない。どれだけ対策をしても一定の確率で寝坊してしまう」という諦めも感じていた。

実はこの間、寝坊とは別に2度、始末書を書かされていた。

一つは経費精算でのミス。もう一つは「やけくそなウソ」が原因だった。

会社から「努力義務」として取得を促された不動産の検定を巡り、上司は散々受けるようにプレッシャーをかけてきた。申し込みをしないでいると、試験当日に手応えを問われ、「来週の予約をしてしまいました」ととっさにウソをついた。

上司から「予約画面を見せてみろ」と言われ、あっけなく露呈。5度目の始末書となった。

最後の始末書、そして解雇へ

「一定の確率で寝坊する」という予想は正しかった。前回からわずか3カ月後。どうやら一定の確率は3カ月おきにやってくるらしい。

原因は出勤日の把握ミスだった。休みだと思い込み、前夜に友人と酒を飲んだ。起きたのは14時。上司に電話するとこう告げられた。「もうかばいきれない」

あらためて金谷さんに会社への不満を尋ねると「特にないですね」との返事。ところが、質問を繰り返すうちに不満がこぼれてきた。

まずは給料。

前述の通り、周囲よりも高いノルマを設定された上、今年の春に突然「昇格審査を厳しくする」と通知されたという。これにより、少なくとも2年間は昇格の望みが断たれた。一つ昇格すると年収は200万円上がる。「数字を上げればお金をもらえると思っていたのに、話が違うでしょ」

残業についても、入社後にルールが次々と厳しくなり、月45時間を超えないよう上司が厳しくチェックするようになった。そのため、定時になったらすぐに退勤を記録し、そこからサービス残業していた。「若手で経験が浅く、量をこなさなければ質も上がらない中で、量を制限されるのは苦しかった」

ついにはこんなセリフも飛び出した。

「取り引きで大きなミスやトラブルもなかった。寝坊だって取引先には一切迷惑掛けていないし、5分、10分の遅刻は一度もしていないのも誇りでした」

会社をなめていたのではないかと尋ねると、こう打ち明けるのだった。

「実は出勤停止のたびに旅行していました。メリハリ大事なので」

それでも感じない将来への不安

今は悠々自適の生活を送っているそうだ。船舶免許の資格を取り、九州一周ドライブや父島での釣りなどを楽しんでいる。

クビでなければ200万円近くのボーナスが見込まれたが、水の泡に。退社時に130万円あった貯金は目減りし続け、20万円ほどになった。

それでも不安はないという。まずは毎月20万円弱の失業手当が3カ月入ってくる。その上でこう言い切った。

「早稲田大出身の24歳。高いノルマを達成してきて自信もついた。しかも諭旨免職なので、履歴書に書かなくていいし、そもそも売り手市場で再就職には困らないでしょ」

彼の今後が不安でしかない。

