ゴディバ ジャパンは、ホリデーシーズン限定の「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」と、焼き菓子を、11月1日から順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

2025年ホリデーコレクション「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」を発売する。“ブッシュ ド ノエル”はヨーロッパの伝統的なクリスマスケーキ。ゴディバの2025年ホリデーコレクションは、雪が舞い降る聖夜、クリスマスを祝う温かなひととき。ブッシュ ド ノエルを囲んで寛ぐペットたち、オーナメントで飾られたクリスマスツリーや美しいラッピングのギフトボックス。そんな幸せに包まれたファミリークリスマスをイメージしたパッケージと、シェフによって生み出される、美しく洗練されたさまざまなブッシュ ド ノエルをチョコレートで表現した。さらに、サブレショコラ、ウィンター ベイクド アソートメント、クリスマス ガトーオショコラの3種類全6アイテムのホリデーシーズン限定焼き菓子を展開する。



「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント」（13粒入、20粒入）

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント」は、ブッシュ ド ノエルを表現した限定チョコレート、カレなどを詰め合わせた。



左から：「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション 7粒入」「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション 10粒入」

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション 7粒入」、「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション 10粒入」は、ブルーのベア形のパッケージに、ブッシュ ド ノエルを表現した限定チョコレートなどを詰め合わせた「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション 7粒入」と、赤いツリー形のパッケージの「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション 10粒入」。



「ゴディバ ブッシュ ド ノエル カレアソートメント 6枚入」

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル カレアソートメント 6枚入」は、ストロベリー風味のミルクチョコレートとカカオニブの入ったダークチョコレートのカレを、詰め合わせた。



「ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ オーナメント 2粒入」

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ オーナメント 2粒入」は、まるでクリスマスリースのようなオーナメント形のパッケージに、ミルクとダークのGキューブチョコレートを詰め合わせた。そのままツリーに飾って楽しめる。



「ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ アソートメント 5粒入」

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ オーナメント 5粒入」は、ミニサイズのショッパーに、5種類のGキューブを詰め合わせた。ミルク、ダーク、ホワイトチョコレートプラリネ、ミルクブロンドソルテッドキャラメル、ダークルビーストロベリームースと、5種類のフレーバーを食べ比べられるのも魅力となっている。



「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア & G キューブ オーナメント 2粒入」

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア ＆ G キューブ オーナメント 2粒入」は、ネイビーのリボンを身に着けた、シックな装いのホリデーシーズン限定ベア。2種類のGキューブがアソートされたGキューブオーナメント2粒入とのセット。



「ゴディバ ホリデー サブレショコラ」（5個入、9個入、14個入）

「ゴディバ ホリデー サブレショコラ」は、新フレーバーの「ピスタチオ＆ラズベリー」などを、クリスマスらしい華やかなデザインのパッケージにアソートした。



「ウィンター ベイクド アソートメント」（10個入、18個入）

「ウィンター ベイクド アソートメント」は、ドームバームクーヘンとサブレショコラ、ラングドシャクッキーを、冬の贈り物にぴったりな苺や雪の結晶が舞ったキュートなデザインのパッケージに詰め合わせた。



「クリスマス ガトーオショコラ」

「クリスマス ガトーオショコラ」は、ダークチョコレートをアーモンドパウダー生地に練りこんでじっくりと焼き上げ、食感のアクセントにチョコレートチップを散りばめた。ダークチョコレートのラインにゴールドのパウダー、赤いラズベリーと緑のピスタチオ、華やかなアシンメトリーのデコレーションがクリスマスを彩る。

［小売価格］

ゴディバブッシュドノエルアソートメント4粒入：1620円

ゴディバブッシュドノエルアソートメント7粒入：2808円

ゴディバブッシュドノエルアソートメント9粒入：3780円

ゴディバブッシュドノエルアソートメント13粒入：4752円

ゴディバブッシュドノエルアソートメント20粒入：7560円

ゴディバブッシュドノエルベアセレクション7粒入：4158円

ゴディバブッシュドノエルツリーセレクション10粒入：5238円

ゴディバブッシュドノエルカレアソートメント6枚入：1188円

ゴディバブッシュドノエルG キューブオーナメント2粒入：648円

ゴディバブッシュドノエルG キューブアソートメント5粒入：1404円

ゴディバブッシュドノエルベア＆ G キューブオーナメント2粒入：4125円

ゴディバブッシュドノエルギフトバッグ（S）：143円

ゴディバブッシュドノエルギフトバッグ（L）：264円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

