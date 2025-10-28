可愛いヤキモチを妬いてしまったシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で697万回再生を突破し、「喋りすぎだろw」「明らかに不満そう」「なんて愛おしい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：イチャイチャするママと犬→ヤキモチを妬いた大型犬が…あからさまな『まさかの訴え方』】

ヤキモチを妬いたシベリアンハスキー

Instagramアカウント「zenmoni_husky」の投稿主さんの家には、『モニカ』ちゃん、『善丸』ちゃん、『ニコ』ちゃんという3頭のシベリアンハスキーがいます。今回は、モニカちゃんの可愛い姿を紹介したそうです。

この日、ママは寝室でニコちゃんと一緒に過ごしていました。すると、モニカちゃんが大急ぎで寝室へ！イチャイチャするママとニコちゃんを見て、「うぁう、うぁう」と不思議な鳴き声をあげたのです。

実は、モニカちゃんは大のママっ子！ママと一緒にいるニコちゃんにヤキモチを妬いてしまったのでした。

癖が強すぎる鳴き声と結末にホッコリ♡

モニカちゃんは、ニコちゃんを撫で続けるママにも怒りが湧いてきてしまったといいます。抑揚を付けながら「うあうあうあう」と文句が止まらなかったとか。そんなモニカちゃんの姿に、ママも思わず笑い声が漏れてしまいました。

すると、モニカちゃんの訴えは更に強くなったそうです。まるで「なに笑ってるの！」のブチギレているかのようなモニカちゃんが愛おしい…♡最後は「もういい！」とそっぽを向いてしまったといいます。

モニカちゃんは、ニコちゃんや善丸ちゃんがママと仲良くしていると、家のどこにいても飛んでくるのだそう。ママのことが大好きすぎるモニカちゃんが可愛くてたまらないとつづったママなのでした♡

この投稿には、「可愛すぎて笑っちゃいます」「途中からお能見てる気分になってきたw」「何回でも見てられます」など、多くのコメントが寄せられています。

ビブラートを習得！？

別の日、またまたヤキモチを妬いて飛んできたモニカちゃんの様子も紹介されました。相変わらず「うあうあうあう」と文句を言うモニカちゃんですが、この日はビブラートを効かせていたといいます。

いつもより抒情的な鳴き声から、モニカちゃんのモヤモヤした気持ちが伝わってくるようです…。不思議な鳴き方をしてしまうほど、ママを独占したい気持ちが強いのかもしれませんね！

Instagramアカウント「zenmoni_husky」には、他にもモニカちゃん＆善丸ちゃん＆ニコちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「zenmoni_husky」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。