¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÁ°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈMC¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¿¤¸¤¿¤¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅº¤¤¿²¤¹¤ë¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æ¡õ°ËÆ£º»è½
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¤¬½Ð±é¡£¡Ö¢þ¢þ¤Ã¤Ý¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ¤«¤¹´ë²è¤Ç¡¢MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬Ä¹Èø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»¥Â«¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥Ë¥ä¥ê´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤ËÄ¹Èø¤Ï¡Ö¡ß¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë»¶ºâ¤¹¤ë¤è¤ê¡Ö·ë¹½Ãù¶â¤¹¤ë¤Û¤¦¡×¤È¤â²óÅú¤·¤¿¡£¡ÖÇã¤¦»þ¤Ï¤Ð¤Ã¤ÈÇã¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê·×»»¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄÌÄ¢¤Ï¸«¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¸«¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢»Å»ö¤Î¶â³Û¤è¤ê¤â¡¢¤É¤Î»Å»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÄÌÄ¢¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ö¸«¤ëÇÉ¡×¡Ö¸«¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£ß·Éô¤«¤é¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥É¥«¥ó¤ÈÆþ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¿¿ÈôÀ»¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¿ÀÅÄ¤¬¡Öß·Éô¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Ìò¼Ô¤â¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¥É¥é¥Þ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ß·Éô¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¤Ï¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢·ë¶É¡Ä¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¼Ô¤é¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤ÑMC¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤¶¤ï¤Ä¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤À¤Ã¤Æ¡Ä¹´Â«»þ´Ö¤È¤«¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÇÅú¤¨¤ë¤È¡¢´ä°æÍ¦µ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¡ªÁ´°÷¤¬¤É¤ó¤É¤ó»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
