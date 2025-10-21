メッシュなのに透けない、上質なオフィスに最適！ワンランク上のオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、背もたれが透けない背面シェル構造採用のワンランク上のオフィスチェア「150-SNCM67BK（ブラック）」、「150-SNCM67GY（グレー）」を発売した。
■メッシュ素材で長時間でも快適
背もたれには通気性に優れたメッシュ素材を採用。熱や湿気を効率的に逃がし、長時間の作業でも蒸れにくく快適に過ごせる。特に夏場やエアコンが効きづらい環境でも心地よさを維持し、集中力を途切れさせない。
■上質なオフィス空間に映えるデザイン
背もたれには透け感を抑えた背面シェル構造を採用し、布張りのような上質な質感を演出する。落ち着いたデザインは、モダンなワークスペースからフォーマルな会議室まで幅広く調和し、オフィス全体に洗練された印象を与える。
■身体を支えるランバーサポート
背もたれには上下に調節可能なランバーサポートを内蔵。腰への負担を軽減し、自然なS字カーブを保ちながら理想的な姿勢をサポートする。快適性と健康面の両立を叶えることで、長時間のデスクワークを支える頼れる存在だ。
■リラックスを生むロッキング機能
背もたれと座面が一体となったロッキング機構により、自然な揺れで心地よいリラックス感を提供する。作業の合間に軽く体を預けるだけでリフレッシュでき、集中力の回復やストレス軽減にも役立ちます。アームレストの有無は組み立て時に選択可能で、シーンに合わせて使い分けも可能だ。
■座り心地を追求したクッションとキャスター
座面には柔らかいウレタンクッションを採用し、座り直しの頻度を軽減。さらにナイロン製キャスターがスムーズな移動を実現する。機能性と快適性を兼ね備えた仕様で、日常のオフィスワークをサポートする。
■商品詳細
■「150-SNCM67BK」
